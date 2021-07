Rocío Delgado, psicóloga posadeña recordó el impacto que tienen las redes sociales en las relaciones, y brindó recomendaciones para evitar problemas con el uso de estas tecnologías en los niños.

Las redes sociales son una gran herramienta que nos proporciona hoy rapidez e instantaneidad a la hora de comunicarnos. Sin embargo, significan un gran riesgo para aquellas personas que desconocen de los peligros que implican, como en el caso de los niños, señaló Delgado.

“Los niños tienen otro tipo de filtros a la hora de poder usar la tecnología”, explicó la Psicóloga haciendo referencia al hecho de que utilizar la tecnología y las redes sociales pueden exponer a peligros que una persona a tan temprana edad no es capaz de ver.

Como profesional que trabaja con niños y adolescentes señaló que en este caso lo recomendado no es prohibir el uso de estas plataformas, pero sí permitir marcando algunas restricciones como: reducir la cantidad de horas que utilizan y llevar un control estricto de las páginas a las que los niños ingresan.

Impacto de las redes sociales en los vínculos personales

Por otro lado, hizo referencia al impacto de las redes sociales en la forma en la que las personas se relacionan. “Hoy en día los vínculos se van construyendo de otra manera, no es igual a como era antes”, indicó Delgado, “hoy basta con reaccionar una historia para conocer a alguien” agregó.

Además destacó la aparición de nuevas actualizaciones como la herramienta para poder acelerar los audios de WhatsApp, las cuales muchas veces generan distorsiones en las relaciones sociales, porque se comienza a debilitar los vínculos por falta de escucharnos como corresponde.

“Estamos en una sociedad que no respeta los tiempos del otro, donde el otro tiene su vida, sus cosas, y por ahí en ese momento algo le pasó, no pudo contestar y nosotros no lo sabemos manejar”, apuntó la psicóloga. Es una sociedad de “inmediatez donde todo es ahora, donde todo es ya, donde no se puede esperar, donde se trata de correr todas la barreras e ir por los atajos rápidos”, agregó.

En este sentido, recomendó que una buena forma de ir en contra de estas desventajas que proporcionan las redes sociales es aprender a ponerse en el lugar del otro y de recordar la importancia de escuchar al otro con respeto y de la forma en la que todos esperamos ser escuchados.

MB-EP