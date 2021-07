Millonaria inversión en Posadas: avanza a buen ritmo la obra del Capri Nautic Club

El parque náutico continúa creciendo y no hay lugar donde guardar los botes. En ese contexto, en Posadas, el club Capri avanza en la construcción de una guardería que estará a la vanguardia de los posadeños. Se trata de una obra que podrá albergar 200 lanchas, de distintas medidas. “Sabemos la problemática de la ciudad, hay lanchas pero no hay donde guardarlas”, contó Alfredo Barrios, empresario misionero.

Según reveló Barrios, desde hace varios años que el Club Capri de Posadas soñaba con construir la guardería náutica pero que, por cuestiones económicas, nunca se pudo concretar. Finalmente, luego de varias charlas, distintos empresarios y socios de la institución decidieron construir el anhelo del club pero será concesionada por 20 años a los inversionistas.

“En un momento determinado hemos tomado la decisión de encarar el proyecto con un grupo de inversores y nos juntamos con la Comisión Directiva, planteamos el proyecto, les gustó y empezamos con la construcción”, explicó Barrios, socio del club y empresario posadeño.

La obra avanza a buen ritmo y en los próximos 60 días se podría inaugurar una primera etapa. Según explicó, el primer tramo tendrá lugar para 120 lanchas y posteriormente se habilitará para 80 botes más. “La idea es llevarlo a 200 lanchas”, dijo.



Hoy, las guarderías no dan abasto y los propietarios de embarcaciones deben recurrir a estacionamientos o lavaderos para poder resguardar su bote. En ese sentido, Barrios comentó “queremos brindar el servicio de lanchas y de guardería, pero queremos que sea un lugar de encuentro. Será un lugar para disfrutar de la tardecita, desde el club están gestionando para hacer una playita”.

La obra tendrá una guardería para 200 lanchas, restaurante / bar, terraza, baños, solarium para que los socios de la institución puedan hacer uso. Asimismo, según dijo Barrios, sueñan con poder tener una estación de servicio.

“Somos un grupo de inversores que estamos haciendo el esfuerzo, estamos aprovechando un poco el empuje que tiene la ciudad. Posadas está siendo un jardín dentro de Misiones y hemos decidido hacer las cosas bien, tenemos visitantes que vienen y admiran nuestra ciudad. Por eso hacemos esto con mucha expectativa”, resaltó.

Por otro lado, el empresario destacó la situación que tiene Misiones comparado al país y aseveró de la importancia de invertir en la capital provincial “es una época muy difícil por la pandemia, por la falta de material, por ajustes de los precios pero aprovechando un poco la necesidad que hay en Posadas con la guardería y viendo que el Capri tiene un lugar increíblemente hemos hecho un buen negocio a pesar de la situación difícil. El club nos dio la confianza necesaria para encarar el proyecto y nosotros estamos respondiendo”, sostuvo Alfredo Barrios.

“Esto no será simplemente una guardería de lanchas, será un paseo porque en el muelle tendrá palmera. Será algo hermoso para que la gente pueda venir y tomar un mate. Vamos a brindarle un buen servicio al usuario”, agregó.

Barrios estimó que en la primera etapa de la inauguración se podrá apreciar la fachada del de la entrada, el espacio para 120 lanchas y el muelle. “Estamos a 60 días de largar el inicio”, aclaró.

Para finalizar, Barrios citó a un amigo e indicó “siempre es momento para invertir, las cosas que se hacen bien siempre dan buenos resultados”. En ese sentido dijo “Misiones a pesar de lo que vive el país parece que es una isla, estamos en un momento único. El dinamismo de la actividad económica no paró”, cerró.

“Esto será un beneficio para el club”

Por otro lado, Marco Antonio Snihur, tesorero del Club Capri mencionó que la obra tendrá un impacto positivo en la institución y que viene a cubrir una demanda de los propietarios de lanchas.

“Por la demanda que hay en la ciudad de este tipo de negocios, el espacio que tenemos y teniendo en cuenta que es una inversión más que importante. Se hizo un convenio con una empresa privada que será la encargada de construir la guardería náutica. Obviamente con beneficio para el club y para todos los socios”, dijo.

“Va a tener una capacidad para 160 lanchas en una primera etapa y vamos instalar un bar y restaurante. Es ganarle un espacio al río y brindar un servicio que el club hasta este momento no tenía”, resaltó Snihur.

Al respecto del servicio que brindará el lugar, explicó “se está tratando de hacer todo de primera calidad, que sea un buen servicio para la gente que vaya a hacer uso de eso y que todos los socios puedan disfrutar de ese beneficio”.

“Las guarderías están colapsada”

“En estos últimos años, 6 u 7 años, la gente empezó a valorar el río que tenemos y el parque náutico se ha incrementado notablemente y seguramente ha superado el 100% de lo que había”, mencionó Oscar “Ata” Bossi, presidente del Club Náutico Pirá Pytá.

Además, reveló que “hoy las guarderías están todas colapsadas, nosotros hace más de 2 años que no tenemos más capacidad para albergar ninguna embarcación, así que la gente está desesperada por guarderías y nosotros no podemos darle más ese servicio porque no tenemos espacio físico. Para el club es un buen ingreso de recursos y estamos brindando un servicio. Tenemos todo colapsado nuestro terreno y al club Pirá Pytá lo que le queda es trabajar en el otro predio que tenemos pero eso va a llevar su tiempo”.



AR-EP