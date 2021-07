Permiten el ingreso excepcional y humanitario de persona que estaba hace dos meses varada en el puente Posadas-Encarnación

Permiten el ingreso excepcional y humanitario de persona que estaba hace dos meses en el puente Posadas-Encarnación. En el día de hoy se concretó el ingreso excepcional y humanitario del abogado que se encontraba hace más de dos meses en la cabecera del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz que une las ciudades de Encarnación (Paraguay) y Posadas.

A través de un procedimiento organizado en conjunto entre, la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Salud de la Nación y la Justicia Federal de la Provincia de Misiones, con el apoyo del Ministerio de Gobierno provincial, se permitió el ingreso para que inmediatamente continúe viaje, con todas las medidas sanitarias de rigor, hacia su destino final en la Provincia del Chaco.

El Sr. Reyes Rosales se encontraba en esa situación desde el pasado 8 de mayo, cuando quiso ingresar sin cumplir con las normativas vigentes, desde el Paraguay a la ciudad de Posadas por el Puente pero el ingreso no le fue permitido dado que se trata de un paso no habilitado en razón de las restricciones impuestas por el Estado Nacional a los fines de prevenir la propagación de la epidemia de COVID-19. A pesar de habérsele denegado en varias oportunidades y distintas instancias las acciones judiciales que interpuso para lograr franquear esas restricciones, no aceptó regresar al Paraguay para ingresar por Ezeiza, que sí es un paso habilitado.



Esa indefinición se mantuvo durante más de 60 días, con denuncias penales cruzadas entre las autoridades y el abogado, hasta que mediante una resolución del Juez Federal de Oberá, subrogante en esta causa, se dispuso que de manera excepcional -por motivos de salud y personales- se reinicien los trámites para el ingreso humanitario, que anteriormente había rechazado sin mayores fundamentos el Sr. Reyes Rosales, y esta vez sí lo aceptó.

De esta manera, se pudo destrabar una situación que se había prolongado por un tiempo excesivo, tuvo transcendencia en los medios y había generado inconvenientes a todas las partes involucradas.

