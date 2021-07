Habló la periodista que ayudó a Leticia Zapata y fue engañada: “Estábamos motivadas por la pasión y las ganas de ayudar a una mina que la estaba pasando mal”

Natalia Espinosa fue estafada al igual que cientos de misioneros por la pareja de Buenos Aires e inició una campaña solidaria para pagar un supuesto tratamiento contra el cáncer en el Hospital Alemán. Leticia Zapata y su pareja Matías Poberezny fueron vistos por ultima vez en un departamento alquilado en Villa Sarita y se sabe que retiraron el dinero recaudado en cajeros y estaciones de servicio.

“Me cruzo con la campaña el día martes, en la previa del partido de la semifinal de Argentina, la veo en Facebook y no me preguntes porque pero algo me dijo que no pase de largo, eso era muy triste, la mina la está peleando contra el cáncer. Pido que suban el alias para que la gente pueda donar y compartó la historia en mi Facebook”, contó Natalia Espinosa, a Misiones Online.

Desde entonces cientos de misioneros compartieron en sus redes sociales la historia de Leticia Zapata y en solo 5 días se recaudaron casi 400.000 pesos. “Empezamos a darle manija con dos amigas más, motivadas por la pasión y las ganas de ayudar a una mina que la estaba pasando mal. Nos sorprendió muchísimo la repercusión que tuvo la causa y nos puso muy contentas”, expresó.

El lunes por la mañana, Leticia Zapata contó por las redes sociales que se había recaudado lo que necesitaba para su tratamiento experimental y desde entonces, como si fuera un dominó, comenzaron a caer todas las piezas de la estafa cometida por estas dos personas.

Natalia Espinosa hizo este martes la denuncia formal ante la Dirección de Cibercrimen, se puso a disposición de la justicia y espera que el dinero recaudado pueda ser recuperado e invertido en una causa real. “Esto me enseñó que tengo que ponerle más cuidado, que hay un montón de cosas que no revisamos, que con el diario del lunes vos podes decir “como no te diste cuenta”, y no, no me di cuenta”, dijo emocionada.

“Lo único que es mentira es su enfermedad, el resto es real y me contaba muchísimo creer que una persona puede llegar tan lejos estafando a tanta gente y sostener la mentira con su identidad”, expresó Natalia. Supuestamente la recaudado eran casi 400.000 pesos, pero en medio tantas mentiras no hay certezas de la cifra real del dinero depositado en la cuenta de la mujer.

“Ya no se que es real, no se que cifra es real porque si fue todo truchado no se que es real, pero hasta lo que sabemos es que se había juntado casi 400 mil pesos en 5 días, que para nuestra sociedad que es chiquita es un montón de plata”, dijo la periodista.

Si bien para Natalia fue una experiencia desafortunada, en donde su nombre e imagen estuvieron expuestas, su mayor preocupación es que muchas personas ahora van a desconfiar de estas cadenas de solidaridad y eso afectará a quienes realmente necesitan de la ayuda de todos. “Detrás hay un montón de gente que sí necesita y esto que podría haber sido la puerta de entrada para que otras personas reciban ayuda, se cortó porque la gente ahora va a pensar dos veces”.

“Ojalá que esta plata se pueda recuperar y lo donen al instituto misionero del cáncer porque creo que seria un retribución justa”, dijo.

“Lo único que me duele es que se acaba de cortar una cadena en el principio que podría haber sido muy copada. Quiero agradecer a Misiones Online porque fue gracias a ustedes que esto se destapó, el respeto que tuvieron por la situación y el profesionalismo con el llevaron a cabo la investigación”, concluyó.

