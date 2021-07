Un cordobés contó cómo fue el ataque del perro pitbull de una vecina, que se abalanzó sobre él y logró morderle el brazo.

Juan Pérez vive en el barrio Yapeyú, en Córdoba. El hombre habló sobre el terrible momento que vivió luego que el perro pitbull de una vecina lo atacó en la puerta de su casa. Según el hombre, su médico le aseguró que sobrevivió “de milagro”.

“La saludo a mi vecina y ella abre el portón. En ese momento grita ‘metete para adentro’ y veo al pitbull. Me saltó y esquivé el primer ataque, pero me agarró el brazo. Lo sacaban y me volvía a atacar como 8 o 9 veces. Pensé que me iba a matar”, contó el hombre visiblemente emocionado al recordar el ataque.

“Tengo muchas heridas, tengo desgarros y heridas que llegan hasta el hueso. Yo sentía que me masticaba el hueso. Tengo una en la muñeca que estuvo a milímetros de una arteria”, afirmó Pérez, que aclaró que lo asistieron sus vecinos y un nene de 12 años se acercó para hacerle un torniquete en el brazo.

Según el hombre, la dueña del animal lo ayudó en todo momento, pero aclaró que junto con otros vecinos están intentando convencer a la vecina para que el perro no esté más en el barrio.

“Tengo pastillas para dormir, porque cierro los ojos y veo al perro atacándome”, aseguró.

Fuente: Radio Mitre

