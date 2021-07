Estafa en Misiones: la pareja de la mujer que recaudó más de 360 mil pesos para un supuesto tratamiento, “robó dinero a muchos integrantes de su familia”, dijo su hermana

Misiones Online se contactó con Camilia Poberezny, hermana de Matías, pareja de Leticia Zapata. Ambos son oriundos de Buenos Aires y hace un año estafaron a sus familiares, desde entonces no volvieron a tener contacto con ellos. La estafa en Misiones fue a través de una colecta de 350.000 pesos para un tratamiento contra el cáncer, pero la plata nunca fue depositada a la cuenta del Hospital Alemán y la familia asegura que no padece ninguna enfermedad.

“Me enteré por el hermano de María de todo lo que estaban haciendo en Misiones, porque de mi hermano no tengo noticias desde hace un año y medio. María no está enferma y como están estafando gente allá, nos estafaron a nosotros también, a los familiares de María, de Matías y a un montón de gente”, dijo la hermana de Matías Poberezny.

La pareja de Buenos Aires habría llegado a Misiones el año pasado, luego de perder contacto con sus familiares. “En marzo del año pasado fue la última vez que lo vimos. Mi mamá tenía una herencia guardada en el banco y como no sabía manejar las cuentas, Matías las administraba y de un día para el otro desapareció y vació la cuenta del banco. A mi abuela que tenía unos dólares se los cambio por truchos, sabemos que fue él porque es el único que sabía donde esta la plata. Entró a la casa de la mamá de mi papá y le sacó plata, María fue a la casa de su madre y robó plata”, contó Camilia Poberezny.

En marzo del año 2020 la familia de Matías hizo la denuncia pero como en ese momento el país estaba en los primeros días del aislamiento estricto por coronavirus, la policía no los buscó.

“Sacan créditos a nombre de familiares y no sabemos cómo lo hacen. Matías le dijo al mejor amigo que está enfermo y que necesitaba plata. No sabemos cuánta plata se llevó y tampoco para qué es”, dijo.

Según la hermana de Matías, él es abogado y tenía una buena relación con su pareja, Leticia Zapata.

“Se fueron a Misiones porque acá todos los buscaban, pero no sé por qué motivo eligió esa provincia pero él no es de Misiones, nunca fue de ahí. Toda la vida vivió en Buenos Aires, nosotros somos de Temperley y Maria es Merlo”, explicó.

La estafa en Misiones

La oncóloga Paola Flores desmintió haber escrito el certificado que Leticia Zapata publicó en sus redes sociales, para confirmar su supuesto diagnóstico. Desde el Hospital Madariaga revelaron que la presunta paciente no está empadronada en el nosocomio y por lo tanto jamás se atendió ahí. La campaña solidaria logró reunir más de $350 mil, el dinero que aseguraba necesitar para realizar tratamiento experimental contra el cáncer en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires.

“La verdad no tengo ni idea como hicieron todo, pero si se que todo es mentira y la gente no tiene que ayudarlos más, porque es todo mentira. También la familia de ella está enojada porque usa las fotos de su sobrino, ella no tiene hijos, las fotos del bebé que publicó es su sobrino y están jugando con un nene”, dijo Camila.

Leticia Zapata fue denunciada formalmente ante la Fiscalía de Posadas

La oncóloga Paola Flores formalizó su denuncia en contra de Leticia Zapata, ante el Juzgado de Instrucción N°7 de Posadas, a cargo del Magistrado Miguel Mattos. La profesional es quien figuraba en la documentación presentada por la joven como la médica que firmó el certificado para confirmar su supuesto diagnóstico, pero finalmente ese escrito era adulterado y la joven nunca fue paciente del Hospital Madariaga, ni tampoco de la oncóloga.

Según fuentes judiciales consultadas por Misiones Online, “esto está recién iniciándose, esta la denuncia de la doctora que figuraba en la receta. Para horas del mediodía o de la tarde se van a tener más novedades”.

Hasta el momento, el Juzgado de Turno aún no recibió ninguna otra denuncia, pero se espera que con el correr de las horas se presenten otros denunciantes. “Por ahora en el juzgado todavía no llego ninguna otra denuncia. En principio todo lo que hay son trascendidos, pero en el Juzgado tenemos solamente la denuncia de la doctora”.

Al momento de que la doctora Paola Flores realizó la correspondiente denuncia ante el Juzgado en las últimas horas, se dio intervención al Ministerio Publico Fiscal.

En cuanto a Leticia Zapata y su pareja, Matías Poberezny no se tienen rastros de donde podrían encontrarse en estos momentos. Abandonaron el departamento de alquiler en el barrio Villa Sarita de Posadas y desde allí no se tienen más pistas de ellos.

El dato que pudo recabar este medio es que tendrían un pasaje de avión rumbo a la Provincia de Buenos Aires para las próximas horas.

