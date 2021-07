El titular de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, destacó el diálogo del empresariado con el Gobierno provincial que dijo no tienen con las autoridades nacionales

El empresario misionero Gerardo Díaz Beltrán, ex presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) y actual titular de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó la reunión que mantuvieron representantes de las cámaras empresariales de la provincia con el gobernador Oscar Herrera Ahuad y sus ministros, que admitió no tienen en la CAME con el Gobierno nacional, considerando además que hay que insistir desde Misiones con la propuesta de una exención aduanera para toda la provincia y la utilidad de los planes Ahora, aunque advirtió que se debe avanzar en una idea superadora antes que se agoten.

En una entrevista mediante videoconferencia con Misiones Online, Díaz Beltrán, dijo que la reunión con el gobernador fue productiva y rescató la apertura del gobernador, “hablamos con absoluta franqueza y planteado con toda libertad la problemática que venimos recogiendo en la CEM, igualmente el temario es amplio y está focalizado en el aspecto tributario, hemos discutido con mucha franqueza todo y también asumido compromisos de ambas partes de continuar trabajando en esta línea y el Gobierno provincial también en ir buscando alternativas de solución a los planteos que llevamos”.

Sobre la situación económica de Misiones, el dirigente empresarial considero que es muy disímil el comportamiento económico de todo el país, “hay provincias que están pasando situaciones muy complejas, creo que la provincia de Misiones manejo muy bien el aspecto sanitario, esto permitió que la reapertura y la actividad económica tengan un inicio muy temprano con respecto a otras provincias”.

Agregó que “en esta segunda ola de pandemia hay provincias del NEA, de Cuyo como patagónicas que tuvieron situaciones de mucha complejidad con prácticamente un cerramiento total de la actividad económica. No es lo que sucedió en Misiones, es indudable que tener las fronteras cerradas y no tener la amenaza permanente de ese flujo de dinero que se iba tanto a Paraguay y algo menos a Brasil genero un clima mucho más propicio para los negocios locales y genero también que el dinero que antes se iba circule en la provincia generando mejor expectativa y consumo interno”.

Jornada de trabajo con la Comisión de Presupuesto de la Legislatura (@prensa_camara) https://t.co/AJm2aGSa8J — misionesonline.net (@misionesonline) July 13, 2021

En el mismo sentido sostuvo que esta situación tiene que servir para seguir trabajando en lo que “venimos planteando hace muchos años y tener una suerte de ley de frontera que nos permita ir conviviendo y sobrellevando la situaciones de altibajos que tenemos, ya sea por el tipo de cambio o por las grandes diferencias estructurales e impositivas que tenemos con Paraguay, pero me parece que tiene que servir de ejemplo para animarnos a hacer un planteo con mucha fortaleza ante la Nación que tendrá que terminar entendiendo que Misiones tiene particularidades que no tiene ninguna otra provincia del país”.

Continuo Díaz Beltrán analizando que la propia provincia tiene realdades distintas, “entonces hay que trabajar en un plan integral, la ciudad capital y alrededores es la más afectada con las asimetrías como otras ciudades en la ribera del Paraná, pero como ejemplo Iguazú tiene una realidad distinta a la de Posadas, Irigoyen también, entonces hay que trabajar en un plan que permita la convivencia, primero internamente para que el desarrollo sea armónico, por eso potenciar una zona franca en un solo lugar es riesgoso, va a generar más asimetría interna que la que tenemos”.

“Hay que trabajar todos juntos para que la Nación, no este gobierno, todos los gobiernos, no lo supieron interpretar o no tuvieron la visión política de hacerlo que es consolidar un proyecto que permita el desarrollo industrial comercial y productivo de la provincia de Misiones”, sentenció el dirigente empresarial, para agregar que “no es imposible, hay muchas opciones para hacerlo”, recordando que el presidente de la CEM, Alejandro Haene le entrego al Gobernador, un trabajo desarrollado por especialistas al respecto.

Programas Ahora

Sobre los Programas Ahora implementados por la provincia de Misiones, comento que en otras provincias hay planes semejantes, inclusive en provincias en que el agente financiero es el Banco Macro replicaron esto: «Fuimos pioneros en estos programas, hay programas equivalentes aunque no tienen las mismas características que acá pero existen. Son programas que tienen la posibilidad de ser un apuntalamiento muy fuerte del consumo, pero también hay que seguir trabajando en etapas superadoras porque llega un momento en que todo el proceso financiero si no se apuntala con otras medidas se agota en sí mismo”.

Explico que si bien en misiones dio muy buen resultado, “hay provincias que lo implementaron y hoy se encuentran con un nivel de agotamiento dado que la posibilidad de consumo con tarjeta de crédito también va amesetando y complicando el consumo. El consumo se apuntala no solamente con el financiamiento, si no con el trabajo conjunto que hacen los empresarios con ofertas, en ir disminuyendo los impuestos que tienen un impacto mucho más distorsivos que otros, es un trabajo conjunto”.

Respecto al diálogo que mantiene la CAME con el Gobierno nacional y sus ministros el titular de la entidad que agrjupa a las Pymes de todo el país dijo que “no en la medida que deberíamos tener, sería oportuno e importante que CAME tenga el nivel de dialogo que tenemos a nivel provincial con el nacional, pero esta pasando con varias entidades, no solamente con CAME. De todos modos estamos permanentemente haciendo aportes, acercando mociones de lo que hay que hacer”.

Al momento de realizar un análisis de la economía en los primeros 6 meses del año consideró que “el comportamiento fue disímil, como ya dijimos, si comparamos con el 2020 hubo mejoras pero estamos comparando con algo que estaba todo cerrado. Estamos padeciendo lo que significa la concentración industrial de los grandes cordones industriales, cuando hay poca producción afecta una provincia como la nuestra, por eso hay que buscar la manera para industrializar todo el país todas las regiones, es algo mejor que el 2020 pero tenemos una economía que no despega, amenazada fuertemente por un proceso inflacionario, por un nivel de tasas financieras que son desproporcionada para trabajar, con un amesetamiento de consumo que genera preocupación”.

“El panorama hacia adelante es de cierta incertidumbre, estamos en un año electoral donde esperamos se trabaje con mucha madurez y coherencia en el plano económico para poder tener un despegue definitivo de la economía”.

A/E.J.

AV-CP+EP