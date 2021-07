NEAR: Fibra Óptica de calidad y veloz en Misiones

NEAR es un proveedor de servicio de internet único en Misiones. Su conexión por Fibra Óptica es de las más veloces de la zona y ofrece una calidad de reproducción video y sonido excelente. Además, cuenta con una serie de planes tanto para particulares como para Pymes, los cuales se adecuan perfectamente a cada necesidad.

Ante el aumento masivo de actividades online en los últimos tiempos, NEAR se propuso ayudar a aquellos posadeños que quieran mejorar su navegación mediante la utilización de un servicio de internet que no se corte, no se trabe y tenga una velocidad especial.

Algunos de los planes que ofrecen son:

PLAN FAMILIA NARANJA 🟠

– Hasta 5 dispositivos conectados en simultáneo.

– Con 500 Gigas de tráfico mensuales.

PLAN FAMILIA AZUL 🔵

– Hasta 10 dispositivos conectados en simultáneo.

– Con 750 Gigas de tráfico mensuales.

Sumado a esto, Near será el principal auspiciante del Torneo de Gaming que se dará el sábado 17/7/21 en el canal de Twitch de Misiones Online. Este torneo es uno de los más grandes de ESports de nuestra provincia.

Para contratar el servicio de internet de NEAR y comenzar a disfrutar de una conexión inigualable en la zona, deben comunicarse a través de los siguientes contactos:

WhatsApp: 3764246105

Mail: contacto@near.com.ar

Instagram: @nearinternet

Facebook: Near Internet

IM-EP