La increíble premonición de Jorgelina Cardoso y los chats con Ángel Di María antes de la gran final de la Copa América

El rosarino tuvo su momento de redención al marcar el triunfo que le dio a la Selección la tan ansiada Copa América.

Angel Di María tuvo su revancha en el mítico Maracaná al convertir el gol que le dio el triunfo a la Selección Argentina sobre Brasil para poder alzar así la Copa América y celebrar después de 28 años de sequía.

Pero el rosario llegó a este superclásico con la idea fija de romper aquel maleficio que lo dejó afuera de la final ante Alemania, en el Mundial de 2014. Tan confiado estaba el mediocampista que llegó a vaticinar que estaría entre los titulares y que además le haría un regalo a su mujer Jorgelina Cardoso.

Y vaya si le hizo un regalo a su esposa y a todos los argentinos que celebraron la victoria y la Copa.

«Se merecía más que nadie este triunfo porque nunca bajó los brazos, estaba muy castigado. La verdad estoy muy feliz y encima es mi cumpleaños», dijo Jorgelina, mientras miraba por TV los festejos de la selección en el Maracaná.

Desbordada de alegría, la mujer reveló que «Fideo» Di María siempre le decía que si tenía que ir al banco de suplentes iba a ir y que jugaría «como sea» en la Selección.

Incluso, Jorgelina contó el susto que se llevó cuando el actual jugador del Paris Saint-Germain mostró un gesto de dolor en un pique corto cuando promediaba el primer tiempo con Brasil, luego de haber anotado su gol histórico gracias a la asistencia de Rodrigo De Paul.

En declaraciones a TyC Sports, Jorgelina reveló que al ver a Angel caído casi se «muere» del susto pero por suerte el rosarino se recuperó y pudo continuar jugando.

Tal vez, Jorgelina tuvo que ver en la reacción de Di María. «Antes del partido le dije que si se lesionaba que se infiltre, pero más te vale que si ta pasa algo sigas jugando», fue la frase de la esposa del futbolista, quien agregó que «por suerte todo estuvo bien».

Consultada sobre cuál fue su reacción al ver que su esposo convertía el gol, Jorgelina confió: «Hasta que no pasa un minuto no grito, no festejo, por miedo a que sea anulado».

Jorgelina comentó que un mensaje que le envió a Angel antes del partido le había dicho: «Mira si la picas como contra Nigeria». A lo el futbolista le respondió que podía ser titular y que «todo podía ser».

Y vaya que pudo ser que el rosarino volvió a hacer un gol similar al convertido en la final ante Nigeria en Beijing y que significó el 1-0 con que Argentina se subió a lo más alto del podio y se trajo la medalla dorada.

Finalmente, Jorgelina Cardoso dejó un mensaje a los hinchas del «Canalla». «Ángel va a volver a Central, la gente se impacienta pero va a terminar en Central», prometió.

Fuente: Clarín

