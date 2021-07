Las 4 John Foos que no pueden faltar en tu armario, disponibles en Compras Misiones

En Argentina, las zapatillas John Foos se han convertido en in ícono de la moda urbana y juvenil. Y es que este calzado no sólo es cómodo y fácil de combinar, sino que también resulta perfecto para usarlo en cualquier ocasión. Por este motivo, Compras Misiones te presenta estos 4 modelos de John Foos que no te podés perder. ¿Y lo mejor? ¡Es que los recibís en la puerta de tu casa!

A lo largo de la historia, las zapatillas John Foos pasaron a formar parte de los armarios de los argentinos. Y es que es una zapatilla que, sin dudas, marca y refleja la actitud de los adolescentes, sobre todo bajo su slogan «vivir la libertad». A su vez, este calzado marcó tendencia entre los jóvenes de los ’80, los ’90, los 2000 y hasta el presente. Podríamos decir, entonces, que es el auténtico representante del andar urbano.

Por este motivo, desde Compras Misiones queremos que nunca dejes de estar canchero y a la moda, y por eso te presentamos estos 4 hermosos modelos, diferentes entre sí, pero con la misma comodidad y calidad de siempre, además de que están al mejor precio del mercado.

Los 4 modelos de John Foos que no pueden faltar en tu armario

Zapatillas John Foos DB Sewer Black

Muy parecidas al modelo original, pero con una vuelta de tuerca, las DB Sewer Black están hechas de lona negra con un detalle de caucho en el lateral. Además, la forrería es 100% de algodón negro, la plantilla es extraíble y está hecha de caucho moldeado y base textil, la etiqueta textil en la lengua también es de color negro con logo blanco. Asimismo, los cordones son chatos y hechos de algodón encerado de color negro.

También, la ojalillera es de aluminio cónico, esmaltado en color negro mate. Por último, el aplique lateral también es de caucho moldeado, en color rojo.

Zapatillas John Foos Big Player

Este modelo completamente reinventado resulta uno de los más cancheros de la colección de John Foos. La forrajería de esta zapatilla es de algodón negro, y el contrafuerte es de caucho recuperado; los cordones son de algodón, la ojalillera es de aluminio esmaltado en color negro, y las plantillas son de caucho moldeado y base textil.

Sin dudas, este es un modelo que no te podés perder. Además, su color negro hace que sea la zapatilla perfecta para usar en cualquier ocasión. Eso si, siempre disfrutando del gran confort, propio de John Foos.

Zapatilla John Foos clásica bota lona negra

Y un modelo que de ningún modo podía faltar en nuestra lista, son sin dudas las conocidas «zapatillas botita». Este famoso modelo de John Foos es un infaltable en tu armario, ya que se adapta a cualquier tipo de plan, tanto de día como de noche, y en cualquier época del año. Es decir, son unas básicas infaltables.

Del mismo modo, están hechas de lona negra, sus cordones son blancos y realizados en algodón, y la ojallilería es plateada.

Zapatillas John Foos Met New Century

Las Meet New Century son uno de los modelos más jugados de Jonh Foos. Sin embargo, eso no le quitan el confort y la versatilidad muy propia de esta marca.

Estas zapatillas están hechas en eco cuero color negro, y poseen una banda y base de caucho color negro. A su vez, la forrería es de algodón negro, y el contrafuerte es de caucho recuperado. También, los cordones son de algodón, ojalillera de aluminio esmaltado color negro, las plantillas de caucho moldeado y base textil, capellada de algodón 100%, forreria de algodón 100% , y suela y banda de caucho vulcanizadas.

