Con una temperatura más que agradable, los posadeños disfrutaron de un domingo con amigos y en familia. Las actividades al aire libre fueron las elegidas por grandes y chicos. En vista de que el receso invernal arranca este lunes, la gran mayoría de los niños y adolescentes en edad escolar sacaron provecho de su tiempo libre.

Las familias aprovecharon del día y se dirigieron a diferentes puntos dentro de la ciudad de Posadas.

Un lugar muy elegido por los posadeños fue el tradicional “Parque de la Ciudad”, ubicado a las afueras de la capital, lugar que sigue congregando a gran número de personas. Niños jugando a la pelota, al básquet, corriendo entre amigos, le daban una particular alegría a la tarde posadeña.

También la concurrencia de los adultos, al cuidado de los niños pero, eso no impedía que también puedan disfrutar del día y de sus actividades. Los padres también se divirtieron jugando al vóley, haciendo karaokes y, una particularidad, practicando el deporte denominado Newcom, también conocido como vóley adaptado para adultos.

Pocas horas pasaron del triunfo histórico de la Selección Argentina en el Maracaná de Río de Janeiro, es por ello que se reflejaban gran variedad tanto de niños como adultos, vistiendo la camiseta albiceleste, más que nada la tradicional N°10 de Lionel Messi.

Misiones Online también recorrió otros puntos dentro de la ciudad de Posadas, entre ellos la infaltable costanera. Frente al Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, grupos de jóvenes aprovecharon y concurrieron a disfrutar del hermoso atardecer que nos regala como de costumbre nuestra Costanera, a orillas del Río Paraná.

El tradicional e infaltable “matecito”, o como le dicen los millennials “mateico”, “Leo Mattioli” entre otros, no podía faltar en la burbuja. Con protocolos a la normalidad, uso de barbijos al caminar, los misioneros siguen cuidándose del coronavirus, esperando su turno para vacunarse el que por ahí aun no lo hizo, ya sea por no tener la edad necesaria o por “miedo”.

Anoche el lugar elegido por los ciudadanos para los festejos por el histórico triunfo de la Selección Argentina fue la Costanera de Posadas, gran multitud de gente salió a festejar este título que se venía esperando hace más de 28 años. El primero de Lionel Messi con la Selección mayor. Tras los festejos la Costanera se encontraba en buenas condiciones, por lo que podemos confirmar que no hubo disturbios y que la gente cuido y no ensucio la ciudad.

