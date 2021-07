Campaña solidaria: solo faltan 50 mil pesos para que joven misionera con cáncer, pueda acceder a un tratamiento experimental en Buenos Aires

Desde hace varios días comenzó una campaña solidaria para poder recolectar en total 350 mil pesos, necesarios para afrontar los gastos de un tratamiento experimental contra el cáncer de cuello uterino, que sufre la posadeña Leticia Zapata de 30 años. La mujer ya intentó todos los tratamientos posibles en Misiones, pero por el avance de la enfermedad, solo le queda la chance de intentar una terapia nueva, en el hospital Alemán de Buenos Aires, que tiene un alto costo.

Leticia contó a Misiones Online Tv que fue a mediados del año pasado cuando descubrió su enfermedad, después de varios meses en que a pesar de los síntomas, dejó pasar el tiempo hasta que se realizó los controles ginecológicos. Por eso recomendó a las demás mujeres que cumplan en tiempo y forma con esos chequeos médicos.

Lamentablemente al haber pasado el tiempo, el cáncer ya había hecho metástasis y no era operable. A pesar de eso se realizó todos los tratamientos disponibles en la provincia, a través del Hospital Misionero del Cáncer. No habiendo más posibilidades que la ciencia pueda brindarle, Leticia comenzó a buscar otras alternativas. Es así que encontró una que todavía está en estudio y que solo puede recibir en un nosocomio privado porteño.

Su costo está a punto de ser cubierto, solo falta la mano solidaria de más misioneros, y el tiempo apremia. Ella ya tendría que estar en Buenos Aires sometiéndose a esa posibilidad.

“Hoy dolorosamente tengo que pedir de una pequeña colaboración, por más mínima que sea para poder lograr el objetivo de juntar los $ 350.000 para poder continuar mí tratamiento oncólogico en el Hospital Alemán de Ciudad de Buenos Aires. En el hospital Madariaga de Posadas, todo el personal de salud hizo lo humanamente posible, pero el cáncer de cuello uterino que padezco está en fase 4 y si bien pase por quimio, radioterapia y braquiterapia, los resultados no fueron positivos y solo me queda la esperanza del Hospital Alemán, dónde están experimentando con un nuevo tratamiento para casos avanzados como el que yo sufro. No cuento con los recursos necesarios, ni prepaga, ni obra social y entiendo que muchos pueden desconfiar, no me conocen, pero quién quiera llamarme, hacerme una videollamada, lo que fuese, yo les puedo brindar mí número. Ojalá no tuviese que pedir ayuda, ojalá no tuviese enferma, y lo más importante ojalá pueda sanar. A quien quiera o pueda colaborar, les dejo mis datos, con la esperanza de que si 3500 personas me colaboraran con $ 100 cada una, podría lograr el objetivo” contó la mujer que es madre de un pequeño de tres años, a través de sus redes sociales.

Los datos necesarios para donar a través de transferencias son:

.

MERCADO PAGO

0000003100074713141095

CBU BANCO GALICIA. Caja de ahorro en $.

0070137830004050654072

