 Vidal se lanzó su candidatura a diputada por CABA: “En esta elección se juega el futuro de los argentinos, por eso estoy”

En un acto a puertas cerradas, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal hizo su lanzamiento en territorio porteño. «Acá estamos, juntos y unidos», dijo.

“En esta elección se juega el futuro de los argentinos”, afirmó María Eugenia Vidal al lanzar esta mañana su candidatura a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, en un acto con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y los socios de Juntos por el Cambio en Capital, donde también aseguró: “No compito en Provincia porque quiero que otros crezcan”.

«Acá estamos, juntos y unidos». Con una foto que buscó dar una señal de que la interna en Juntos por el Cambio quedó en el pasado, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, lanzó hoy su candidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Fue en un acto a puertas cerradas en Palermo, al cual fueron convocados Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quien declinó de competir en las internas de Juntos por el Cambio para las elecciones legislativas. También estuvo Martín Lousteau, como representante del radicalismo dentro del espacio opositor.

Señales. El radical Gustavo Valdés, ayer en la capital provincial con el neurocientífico Facundo Manes, la carta fuerte de la UCR para la pelea en PBA. El centenario partido buscará nacionalizar la compulsa correntina.

“Lo pensé mucho tiempo. Y no porque especulé. Quería estar segura que después de 2019 había escuchado lo suficiente, que había aprendido”, dijo autocrítica Vidal. «Sentí pena cuando se dijo que detrás de mi candidatura había miedo», afirmó.

«Hay pesimismo y tristeza por el futuro. Desde hace un año y medio que vivimos en la incertidumbre y solo son idas y vueltas, son falta de un plan, son excesos del poder, son políticos con privilegios, son agresiones y soberbia, son, en definitiva, más relatos que respuestas», disparó la exgobernadora bonaerense que ahora cruza la General Paz para competir en el territorio que la vio nacer políticamente.

«La misma pasión y compromiso que le voy a poner a este lugar si me eligen y a los que me toque ocupar. Porque no sé hacerlo de otra manera. Estos años aprendí que para cambiar el país necesitamos ser más. Si somos los mismos en los mismos lugares no dejamos crecer a otros», justificó sobre su cambio de jurisdicción.

En su discurso, Vidal agradeció al expresidente Mauricio Macri; a la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien bajó su candidatura para dejarle el lugar; a Elisa Carrió; y a Lousteau. Un claro mensaje a zanjar la interna que se había desatado en Juntos por el Cambio, a menos de 20 días del cierre de listas que competirán en las PASO.

Al cuestionar al Gobierno, Vidal habló de «los impuestos que aplastan», «los problemas de inflación, de trabajo y de falta de futuro», la inseguridad, y la educación.

Fuente:Ámbito

E.B.-CP