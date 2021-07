Día Internacional de TDAH: los desafíos de ser un adulto con este trastorno

La evaluación a temprana edad es de suma importancia, así como el conocimiento de este trastorno, por eso en el marco del Día Internacional de TDAH se concientiza a la población sobre este diagnóstico. Contra lo que se cree el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) no solo se evidencia en niños sino que los adultos también pueden ser diagnosticados. En ese sentido, la Lic. En Psicopedagogia Viviana Obermann, explicó las implicancias de esta patología en las personas mayores y cómo afecta sus relaciones interpersonales.

El 13 de julio se celebra el Día Internacional del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad; jornada en la cual las personas con TDAH y sus familias buscan una mejora urgente en educación, sanidad, servicios sociales y justicia, según ellos mismos demandan.

TDAH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos.

Para la Lic. En Psicopedagogia Viviana Obermann, este “es un trastorno compuesto por tres grandes bloques, la atención, la impulsividad y la hiperactividad. Cuando distinguimos estos tres bloques podemos entender que el TDAH puede estar combinado o puede ser clínico con algún subtipo”, indicó.

La especialista del centro Socialmentik señaló que creer que el TDAH es solo hiperactividad es un “concepto muy acotado, porque el TDAH es mucho más amplio. Una persona puede tener un déficit muy marcado en la hiperactividad, la atención o en su capacidad motora”.

Informó que el TDAH se manifiesta en la niñez, específicamente, con distintos criterios hay una manual que se llama Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición (DSM-5) y que se actualiza con los nuevos criterios que están divididos en grupos y diagnósticos, la persona debe cumplir por lo menos tres o cuatro cinco criterios de afectación sintomática.

Según el portal web del DSM-5, algunos expertos consideraban previamente al TDAH un trastorno del comportamiento, probablemente debido a os trastornos de la conducta comórbidos, en particular porque los trastornos de oposición desafiante y el trastorno de conducta, son comunes. Sin embargo, el TDAH tiene fundamentos neurológicos bien establecidos y no es simplemente «mala conducta».

Se estima que afecta al 8-11% de los niños en edad escolar (1). Sin embargo, muchos expertos opinan que se sobrediagnostica TDAH, en gran medida por aplicación inexacta de los criterios. Según el DSM-5, existen 3 tipos:

Con predominio del déficit de atención

Con predominio de hiperactividad/impulsividad

Combinado

En general, el TDAH es 2 veces más común en los varones, aunque las proporciones varían según el tipo. El tipo con predominio de hiperactividad/impulsividad es de 2 a 9 veces más frecuente en los varones; el tipo con predominio de déficit de atención se observa con igual frecuencia en ambos sexos. El TDAH tiende a agruparse en familias.

“Por ejemplo un niño que se mueve mucho en el aula, que pierde las cosas, que se le caen todo el tiempo, que no puede prestar atención o para en las nubes, o no puede procesar las respuestas, pero es una conducta típica que se puede observar en una aula estándar, pero no se puede decir que el niño tiene TDAH hasta pasar un diagnóstico”, explicó.

Por su parte, la Lic. Rita Filich de TDAH Posadas Misiones, explicó que este trastorno se diagnostica aproximadamente a los 6 años porque antes de esa edad los síntomas que presenta ese diagnostico son esperables. “Son a los 5,6 o 7 años cuando se espera que haya una disminución de esas conductas y debe haber la capacidad del niño de autocontrolarse”.

Filich explicó que está relacionado con el comienzo de la escolaridad y es en este periodo que debe cumplir con ciertas pautas y norma y “llama la atención porque no puede comenzarlo o empieza a presentar complicaciones”.

Según Obermann para definir un diagnóstico, lo hacen psicopedagogos capacitados a través de test de validación para ver el nivel de afectación, tanto desde la óptica de los padres, de los docentes y de la validación propia de los pacientes.

Día Internacional de TDAH: Impacto en los adultos

Por su parte, Filich aclaró que los adultos también presentan TDAH y de manera crónica. “Es decir si alguien lo padece, lo tendrá durante toda su vida”.

Indicó que antes no se hacían diagnósticos y que hay muchos adultos que no saben que tienen TDAH.

“Muchos tuvieron dificultades en el ambiente laboral, en lo social y justamente porque nunca se les dio las herramientas necesarias para aprender a desenvolverse con esto”, afirmó la vocero de TDAH Posadas Misiones.

Coincidió la especialista del centro Socialmentik quien explico que cuando este trastorno “La persona que padece este trastorno pierde las llaves todo el tiempo, se olvida datos, tiene errores todo el tiempo. Las comorbilidades se ven desde las dificultades para sostener un trabajo o relaciones sociales, entre otros”.

Filich indicó que las comorbilidades habituales son las dificultades de aprendizaje, trastorno de ansiedad y en algunos casos el abuso de sustancia en la adolescencia y la edad adulta.

“Acá se genera la controversia porque muchos relacionan el abuso de sustancias con la medicación temprana en los niños con TDAH, pero según estudios se ha demostrado que el abuso de sustancias tiene más que ver con la necesidad de minimizar lo que sienten con estos síntomas y el malestar que le genera esto y la devolución automática de sensaciones de bienestar y de placer que pueden generar las sustancias y no tanto con la medicación porque hay muchas personas que no fueron medicadas y sí presentan el abuso de sustancias en la adolescencia y la adultez”.

Impacto en pandemia

Para la vocero de la TDAH Misiones “Se generó un aumento importante de la ansiedad porque les costaba entender qué es lo que estaba pasando, como a todos los niños con o sin TDAH”.

Precisó que también afectó el corte de las rutinas. “Los chicos con este diagnóstico necesitan tener un lugar adecuado en dónde realizar las tareas y por tanto tuvieron que volver a hacer un reaprendizaje y volverse a adaptar a un nuevo modo de estudio”.

Señaló la dificultad en aquellos lugares o casas donde no habían espacios adecuados para el aprendizaje.

TDAH MISIONES e una fundación que trata de concientizar y luchar por los derechos de los niños y adultos con Trastorno por déficit atencional con Hiperactividad ( TDAH).

