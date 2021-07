Tecnología blockchain: avanza en un 50% el desarrollo de la aplicación Ciudadano Misionero para la realización de trámites

Se trata de una aplicación con tecnología blockchain que permitirá a través de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) la validación de la identidad de los ciudadanos misioneros para la realización de trámites. La misma está contemplada dentro del programa misionero de innovación financiera con tecnología blockchain y criptomonedas promulgada este jueves por la Cámara de Representantes de la Provincia.

“Misiones es la primera provincia del país que sanciona una ley de este tipo” expresó el diputado provincial Lucas Romero Spinelli en diálogo con la Hora M. celebrando la promulgación del programa que permitirá avanzar en innovación financiera con tecnología blockchain y criptomonedas.

En el caso de la aplicación Ciudadano Misionero que se halla en pleno desarrollo, tendrá como objetivo simplificar los trámites públicos provinciales para los ciudadanos mediante la modernización y despapelización.

“La tecnología Blockchain, es una tecnología de almacenamiento de la información en la cual, en vez de almacenarse en un solo servidor, en un solo disco rígido se almacena en una red de nodos, una red de servidores que se denomina Blockchain porque tiene un cifrado a través de técnicas de criptografías y cada nodo replica exactamente la misma información que el otro” argumentó el legislador al tiempo que agregó que “es una forma de almacenar información segura, trazable, transparente, inviolable”.

Sobre los ítems que contempla la ley, el funcionario explicó que, como primer paso en la provincia, se busca establecer una red de blokchain; en segundo lugar, la creación de distintas aplicaciones al servicio del ciudadano basado en esta tecnología. “Estamos trabajando actualmente en un portal para validar la identidad de manera digital de los misioneros (Ciudadano Misionero) que accedan a servicios del Estado como para pagar impuestos, darse de alta, algunos servicios municipales también”.

En ese sentido, agregó que “estamos al 50% del desarrollo del Ciudadano Digital Misionero, a través de la Agencia Tributaria de Misiones para validad la identidad de manera digital de los misioneros, que puedan darse de alta y hacer las gestiones en la Agencia Tributaria todo de manera digital con el celular”.

La misma permitirá interconectar plataformas y páginas webs con una única cuenta y contraseña para todas ellas, además permitirá al ciudadano compartir datos entre las plataformas con el fin de que el mismo no tenga que cargar la misma información más de una vez en los distintos sistemas del Gobierno de Misiones.

Por otra parte, el legislador añadió que también se ha creado una aplicación de emisión de certificados con tecnología Blockchain para egresados del Polo Tic, del Silicon Misiones y de la Escuela de Robótica. “Esto permite que un alumno envíe su certificado, este certificado contiene un código QR, y cualquier persona que escanee ese QR ve exactamente la copia del certificado que está guardado en la red de blockchain, por lo que lo hace totalmente inalterable e inviolable. De esta manera en esta red está todo integrado y realmente lo hace muy transparente”.

Asimismo, Spinelli manifestó que a medida que se avanza con la implementación del programa, se prevé en tercer lugar la utilización de activos digitales en la provincia. “Un activo digital es un mini intangible, que no podemos tocar, pero si podemos tenerlo o transferirlo entre las personas a través de distintos monederos virtuales. Esto se está estudiando que alternativas se podrían implementar de acá a futuro”.

Certificado verde con tecnología blockchain

Esta ley además contempla la implementación del certificado verde a través de la Secretaria de Cambio Climático. “El objetivo es darle un valor monetario a lo que la Selva Misionera aporta al ecosistema; es decir, donde hay selva no hay una industria, donde hay una industria paga sus impuestos y ejerce una actividad económica entonces, que no haya una industria y haya selva, eso que para algunos no genera nada en realidad sí está generando un servicio al medio ambiente. Es eso lo que se busca valorizar y se busca que la empresa que contamina quiera ese certificado verde, el cual va a estar también en una base de blockchain, por una cuestión de trazabilidad y de seguridad” aseguró agregando que aún no hay mayores detalles acerca de su reglamentación.

Los objetivos del Programa Misionero de Innovación Financiera con Tecnología Blockchain y Criptomoneda son:

Crear herramientas para incrementar el desarrollo económico y social, fomentando la generación de valores, eficacia y transparencia en las transacciones, planificación de ahorros y alcance comunicacional entre los diferentes actores, todo ello en un ámbito sostenible y sustentable.

Brindar trazabilidad, seguridad, inalterabilidad y transparencia a cualquier tipo de datos y procesos mediante algoritmos de consensos y criptografías, para validar las transacciones que se desarrollen en el marco del presente Programa.

Promover políticas ambientales activas y transformadoras de cuidado del ambiente, creando conciencia acerca de los desafíos del cambio climático.

Abordar a través de diferentes proyectos la digitalización integral, la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos a través de herramientas inteligentes de gobierno, estandarizando los procesos y contribuyendo a reducir la utilización de papel en los organismos del Estado.

MG-EP