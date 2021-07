Fuerte acusación contra Soledad Pastorutti por su elección de participantes en La Voz Argentina: entérate el motivo

Los fanáticos del reality se quejaron al notar que la integrante del jurado solo selecciona hombres para su equipo.

La nueva temporada de La Voz Argentina (Telefe) no sólo es un éxito de rating, sino que también es furor en las redes sociales. Y en estos días, los fans del reality lanzaron una fuerte denuncia contra Soledad Pastorutti por su labor como jurado, y se quejaron al notar que la cantante selecciona únicamente hombres para su equipo.

“¿Vieron que ‘La Sole’ elige siempre hombres?”, es la pregunta que se repitió en Twitter. Luego, cuando desde la cuenta oficial del ciclo, publicaron un recuadro con los miembros del “Team Sole” y los seguidores del programa ratificaron que Pastorutti sólo elige varones. Aunque finalmente, este miércoles Soledad sumó a su equipo a la primera mujer.

Los comentarios en contra de la integrante del jurado no tardaron en multiplicarse. “La Sole tiene ocho hombres y la mayoría folcloristas, necesita variedad”; “Me preocupa que solo tengo un equipo de hombres, me estás fallando hermana”; “La Sole es re machista, si es mujer no se da vuelta ni a palos».

A su vez, los defensores de Soledad Pastorutti señalaron que ella en varias oportunidades giró su silla cuando escuchó voces femeninas, pero como sus colegas también se dieron vuelta, las participantes se inclinaron por otros jurados.

Fuente: Mdz

CM-CP