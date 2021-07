Boca: Russo rompió el silencio, habló sobre Tévez, refuerzos y la actualidad del plantel

Miguel Ángel Russo brindó una conferencia de prensa a 4 días del partido de Boca ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores. El entrenador, que había hablado por última vez tras la eliminación del equipo ante Racing por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, se refirió a varios temas de la actualidad del club de la Ribera.

LA SALIDA DE TEVEZ

“Fue una decisión de él y hay que respetarla. Uno le da espacio, pero es decisión de él y me parece bien. Fue buena hasta de la forma en que se expresó y manifestó, normal, tranquilo. Como el último ídolo de Boca, un gran jugador y referente. Le deseo lo mejor. Su vida pasa hoy por su familia y en ese sentido le deseo lo mejor. Dio todo lo que pudo para este club”.

EL MERCADO DE PASES DE BOCA

“Mientras esté abierto… Boca es noticia con cualquier nombre. El torneo de 2007 fue otra cosa porque duraba cuatro meses, prácticamente sin tanto recambio, jugábamos los mismos salvo cuando viajábamos a la altura y así llegamos a pelear el torneo hasta la anteúltima fecha. Hoy es más largo, el tema de selecciones de quita. La cantidad de partidos de competencia. Antes no existía la Copa Argentina. Hoy todo es exigencia. Necesitamos un plantel importante y competitivo”.

“¿Si hablé con Miguel Borja? Yo no hablo con los jugadores hasta que se hayan hecho la revisación médica y firmado. Es la norma que tuve siempre. Normalmente no hablo con los futbolistas hasta que me dicen que está todo terminado. Es una forma de algo normal y común, si no se mezclan mucho las cosas. Combinamos quién es el jugador que Boca va a ir a buscar, estoy al tanto de todo y cómo siguen las negociaciones, sé que son difíciles, no tengo apuro”.

QUÉ EQUIPO PIENSA ANTE MINEIRO

“Vamos a ver, tenemos para pensar y ver cómo estamos. Hemos jugado con dos sistemas. Lo principal es que Almendra está bien, está recuperado. Son 180 minutos que jugamos, son dos de 90. Buscamos acomodarnos en todas las líneas y ser lo más competitivos posible. Que exista una competencia muy alta entre nosotros mismos y que el entrenador decida. La idea es la competencia sana y que se eleven para competir, eso buscamos a nivel grupo”.

LA CHARLA CON BRIASCO PARA SER EL 9 DE BOCA

“Hablé con él, se siente cómodo y está bien, eso es lo más importante. Estos dos partidos (amistosos) les sirvieron a él y Rolón para tener conocimiento de todo lo que significa todo. Yo me centro en lo que tenemos hoy y el partido es el martes. El resto se irá viendo. Con los refuerzos estoy bien, contento. Buscaremos seguir acomodándonos a todo esto. Nos toca Mineiro y nos centramos pura y exclusivamente en lo que tenemos”.

¿ROLÓN Y VARELA PUEDEN JUGAR JUNTOS?

“Depende de lo que busquemos pueden jugar juntos o no. A los chicos, eso lo hablamos, para todos. Que permanentemente tengan competencia y elevarse es lo mejor que puede pasar. Si todos los chicos con 15 ó 20 partidos ya están consolidados con todo, no. Tienen que seguir creciendo. En Boca hay que mostrar todos los días, con entrenamientos o partidos. Después veremos si pongo a uno, el otro o los dos”

ATLÉTICO MINEIRO

“No decimos que no nos conviene ni que estamos en desventaja. Son situaciones anormales que tenemos que saber sobrellevar. Estamos convencidos de lo que buscamos”.

“El Mineiro tiene buenos jugadores, de selección, está compitiendo y en nivel. Nosotros respetamos a todo el mundo, pero también nos respetan. Respetamos y buscaremos lo nuestro”.

LA SELECCIÓN Y LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA

“Veo bien a Argentina. Ojalá gane el título por Messi, es algo que creo que a través de su historia y trayectoria, el mejor jugador del mundo se lo merece. No es fácil llegar a una final. A veces se cuestionan las formas y todo, pero no es fácil. A la final llegan los mejores. Es muy valedero y ojalá, por Messi principalmente, gane la Copa América”

LA GRAN PRETEMPORADA DE VARIOS JUGADORES

“En líneas generales estoy muy contento con todos los que trabajaron. Lo del Pulpo (González) y Marcos (Rojo) es importante porque hacía mucho que les faltaba esto. Lamentablemente sufrimos lo de Almendra, que no estaba en los planes, pero le hacía falta una pretemporada también. Al Toto Salvio, del que no hablamos y también es importante y lo acompañamos, también le vino bien estar 15 días con nosotros”.

“A Pavón tampoco lo nombramos, pero le hacía falta una pretemporada. El hecho de que se haya operado y sacado los dolores lo ha puesto de otra forma. Pero esto es día a día, hay que seguir creciendo permanentemente”.

#Deportes @BocaJrsOficial tiene 48 horas para sumar un nuevo delantero e incorporarlo a la lista de la Libertadores https://t.co/2aV73Z2po3 — misionesonline.net (@misionesonline) July 9, 2021

¿CAMPUZANO Y LISANDRO LÓPEZ LE PIDIERON IRSE?

“Uno los entiende. Son importantes dentro de lo que buscamos, permanentemente una competencia sana. Hay otras situaciones que manejamos y hablamos. Ellos saben mi opinión y lo que pienso. Están dentro de lo que consideramos para esta temporada. Los 4 centrales que tengo son de primer nivel y que al entrenador le cueste elegir es bueno. No pensamos en un partido, es muy largo todo lo que viene”.

¿CUÁNDO VOLVERÁ CARDONA?

(Disputará esta noche el partido por el tercer y cuarto puesto de la selección colombiana ante Perú) “Estamos hablando para que regrese, la idea es esa. No es fácil por un montón de situaciones que tienen que ver con todo el movimiento de vuelos a Argentina”.

Fuente: Infobae

