In memoriam: Se cumplen 8 años del fallecimiento del Padre Obispo Joaquín Piña

El lunes 8 de julio del año 2013, Jesús descendió de los cielos y se hizo presente, en cuerpo y alma en la ciudad de Buenos Aires. No fue para hacerse periodista como había dicho don Joaquín Piña cinco años antes. El padre obispo lo quería tanto y tanto había deseado reunirse con Él que Jesús se aburrió de esperarlo y se dio una vueltita para tomarlo de la mano y llevárselo a su lado. De tal manera se concretó el anunciado encuentro entre los dos, juntos y felices, rebosantes de contento, se dispusieron a iniciar el viaje a la “Tierra sin Males”.

Aunque como veremos, por tratarse de un «obispo retobado», aun les tocaría atravesar por algunas dificultades.

Mejor que decir «retobado» es reconocer que Joaquín Piña era, cómo explicarlo, un catalán testarudo. Un cabezudo, como decimos en el lenguaje misionero. La única manera que tengo de explicar por qué se dejó estar tanto con su problema. ¿Fue un descuido de su parte? ¿Los que lo rodeaban no entendieron su urgencia? .

LA PASCUA DE DON JOAQUÍN

El dolor en su pie ya era insoportable ese domingo 7, mala suerte dice la antigua creencia. Había pasado mucho tiempo disimulando un dolor que ese día se hizo inaguantable. No era su dedo sino todo el pie afectado y la dolencia avanzaba por su pierna hacia la rodilla. El médico consultado por los jesuitas – J.G.- recomendó la rápida internación para brindarle una atención médica especializada.

Confundidos o impotentes ante el apremio, sus hermanos jesuitas decidieron su traslado a Buenos Aires y comenzaron los aprontes de un enredado viaje, repleto de complicaciones. Don Francisco José Wiplinger no recuerda quien le pidió su avión para transportar al padre obispo. Sentía admiración por él y no dudó un instante para poner a disposición la máquina.

Siguiendo los procedimientos de rutina, Gabi y su copiloto colocaron al Mitsubishi turbo hélice en la pista, alistado para el decolaje. Entre tanto, don Joaquín, acompañado por un joven sacerdote de Itatí, se dirigió al aeropuerto para abordar la nave. Un pequeño bolsito de cuerina mostraba con elocuencia sus intenciones de regresar muy pronto a la tierra colorada.

Don Francisco rememora que esa tarde un frente de tormenta no daba paso en los cielos a la altura de Pellegrini. El turbo hélice no podía volar por encima de los 25 mil pies, puntualizó. “Gabi, la pilota, no se animaba a atropellar ese frente de tormenta” agregó apenado, pero consciente de que la decisión de no despegar de la profesional fue la más acertada.

Imprevistamente cambiaron los planes. No había más vuelos de línea que partieran de la capital provincial ese día y sin pensarlo dos veces, los dos curas jesuitas abordaron un automóvil para trasladarse por vía terrestre hasta Puerto Iguazú. El VW Gol de la parroquia remontó la ruta nacional 12 hacia el norte los 330 kilómetros que separan a las dos estaciones aéreas.

El temporal arreciaba y parecía empujarlos hacia atrás. Pero no había otra alternativa. Debían alcanzar el último servicio que partía hacia la gran metrópoli argentina.

Las tribulaciones de ese viaje empeoraron el estado de salud del padre obispo quien, en esas condiciones, asustado y al borde de un soponcio, debió soportar cada minuto del vuelo. Lo que se sabe de su llegada al hospital Universitario Austral de Buenos Aires no está muy claro. Trascendió que los sobresaltos atravesados le provocaron al anciano pastor de ochenta y tres años una descompensación cardíaca.

Ese estado de situación, sumado a la presunta amputación de la parte inferior de una de sus piernas fue demasiado ya para el bueno de Joaquín quien no mostró vacilación alguna al extender su mano y tomar la de Jesús, que allí se encontraba a su lado, para marchar los dos sin más aviones ni calamidades, hacia el Reino de los Cielos.

En la sala de operaciones del Austral quedaba el cuerpo de un Quijote de la democracia. Enterada su gente en Iguazú, lo estarían esperando una multitud. Sin embargo, el regreso a la ciudad de las cataratas es otra historia por demás insólita.

Volvía el cuerpo sin vida del pastor de los pobres. El avión sanitario de la provincia de Misiones se dispuso para transportarlo junto a su bolsito de cuerina marrón. No hubo problemas esta vez para el decolaje en el aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires mas, al ingresar la aeronave al espacio aéreo misionero se encontró envuelta en el mismo temporal del día anterior que continuaba con intensas ráfagas de viento y descargas eléctricas que hacían imposible el descenso en Puerto Iguazú.

Entretanto, en multitudinaria procesión, la gente se acercaba a la plaza San Martín, frente a la Catedral Virgen del Carmen. Dentro y fuera del templo aguardaban con impaciencia que el negro cielo tormentoso extendiera un salvoconducto y que los restos mortales de su querido pastor vuelvan a casa.

Reiteradas llamadas telefónicas entre el ministro de salud y el vocero de prensa , el primero en Posadas y el segundo en Iguazú, daban cuenta de las fallidas maniobras de la aeronave que durante largos minutos volaba en círculo sobre los aeropuertos brasileño y argentino esperando una oportunidad para el aterrizaje. Por otro lado, caravanas de autos iban y venían por falsas noticias del arribo y entusiasmados por la posibilidad de ser ellos los primeros en recibir al padre obispo. Si no se tratara de momentos dolorosos, podría decirse que esa situación fue poco menos que desopilante.

Mientras todo ocurría, y viendo frustrados esos descensos, el avión sanitario retomó la ruta aérea hacia el sur logrando aterrizar en Posadas, casi con normalidad. En la pista lo esperaba una ambulancia de Salud Pública cuyo chofer y acompañante tuvieron la misión de transportar otra vez por la misma ruta nacional 12 trescientos treinta kilómetros hacia al Norte, al célebre difunto.

A las cuatro de la mañana del 9 de julio, Día de la Independencia de los argentinos, los trabajadores de salud notoriamente acongojados y con toda solemnidad entregaron el cuerpo para que en una sala de la empresa Santa Rita se iniciaran los preparativos para el póstumoadiós.

Todo un patriota había resultado el padre obispo. Nació un 25 de mayo y recibió cristiana sepultura un 9 de julio. En el velorio, trazando un paralelo con las epopeyas de la argentinidad, se escuchó decir a uno de los presentes que esas fechas habían marcado en el padre obispo su carácter revolucionario e independiente.

Por Claudio Gustavo Salvador (*)

Periodista, comunicador, docente y escritor

Autor del Libro Padre Obispo «La Utopía Heredada»

P.E.--CP