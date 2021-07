La gran final de la Copa América entre Argentina y Brasil no tendrá público

Luego de idas y vueltas, la Prefectura del país anfitrión decidió que la gran final de la Copa América entre Argentina y Brasil no tenga público. La idea inicial de la Conmebol era que ambas selecciones cuenten con dos mil espectadores cada uno.

La gran final de la Copa América 2021 entre la Selección Argentina y Brasil promete ser un partido imperdible. Por ello, desde Conmebol tomaron nota de la situación y elevaron un pedido para que se permita el ingreso de público al Maracaná el sábado. Había optimismo, pero no hubo buenas noticias.

La idea que tenían en Conmebol era que cada seleccionado tuviera a disposición dos mil entradas, aunque las mismas no iban a ser vendidas. Sin embargo, este pedido no fue aceptado por la Prefectura local y por tal motivo, el encuentro entre la Albiceleste y la Verde Amarela no tendrá público en el estadio Maracaná.

Ante la imposibilidad de vender entradas, estos tickets de las asociaciones podrían llegar a ser destinados a familiares y amigos del plantel, además de invitados oficiales. Obviamente, todos aquellos a los que se les permitía el ingreso, se les requerirá el cumplimiento de protocolos sanitarios tales como PCR negativos y barbijos en todo momento.

Prefectura habría estado dispuesta a aceptar público en el Maracaná para la gran final, inclusive se habló de unos ocho mil espectadores, pero con la condición de que fueran todos locales.

FUENTE: TyC Sports.

