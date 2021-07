El misionero Santiago Arzamendia es el tercer refuerzo del Cádiz de España, llega procedente de Cerro Porteño, cuyos colores ha defendido desde el año 2017.

Santiago Arzamendia Duarte, oriundo de la Localidad de Wanda, nacido un 5 de mayo de 1998, hijo de paraguayos, se despidió de Cerro Porteño, club que deja para fichar por el Cádiz de la Primera División del fútbol de España.

El Cádiz puso primera en el mercado de fichajes y, tras anunciar las incorporaciones de Haroyan y Tomás Alarcón, el conjunto gaditano ha hecho oficial la contratación del nacionalizado paraguayo, Santiago Arzamendia. El lateral aterriza en España procedente del Cerro Porteño, cuyos colores ha defendido desde el año 2017.

El nacido en Misiones se formó en las categorías inferiores del conjunto paraguayo, llegó a debutar con el primer equipo en 2015 y superó el centenar de partidos con su club de origen además de haber conquistado los campeonatos Apertura (2015 y 2020) y el Clausura (2017).

«En un momento pensé en dejar Cerro en Inferiores, porque era difícil todo, las cosas no me iban bien, no tenía para mi pasaje, ni para comprar botines, quería dejar todo e irme a casa» sostuvo el joven lateral en una entrevista para Radio Monumental 1080 AM.

A pesar de su juventud, Arzamendia llega a LaLiga Santander como un futbolista contrastado a nivel internacional. El ex del Cerro Porteño ha ocupado el carril izquierdo de la selección de Paraguay 11 veces desde su debut en 2019. El joven defensor lateral ha sido una pieza clave en los esquemas del ‘Toto’ Berizzo durante la Copa América, llegando incluso a formar parte del once ideal de la primera fase del torneo. Su aventura en la competición finalizó en cuartos de final tras caer ante Perú en la tanda de penales.

El Cádiz ha adquirido el 80% del pase del futbolista, por lo que el Cerro Porteño se asegura el 20% de los beneficios en caso de una futura venta. Arzamendia firmará por cuatro temporadas, por lo que vestirá la elástica del conjunto gaditano hasta 2025.

