Boca tiene 48 horas para sumar un nuevo delantero e incorporarlo a la lista de la Libertadores

Cada vez falta menos para que los dirigidos por Miguel Ángel Russo se crucen ante Atlético Mineiro. Por tal motivo, Boca tiene 48 horas para incorporar un nuevo delantero y sumarlo a la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

¿Se sumará alguien más a Weigandt, Rolón, Orsini y Briasco? Es la gran incógnita en el mundo Xeneize. Actualmente, Boca está desesperado por sumar a un nuevo delantero a sus filas dado que con la salida de Soldano, Tévez, Wanchope y Zárate, el equipo quedó sin delanteros. En este mercado se sumaron Orsini y Briasco que son con los que cuenta en la zona de ataque Russo.

El Consejo de Fútbol Xeneize, liderado por Juan Román Riquelme, trabaja a contrarreloj por cerrar al menos una incorporación más para contentar a Miguel Ángel Russo. Uno de los futbolistas que estba en carpeta puede ser fichado de forma inminente.

Se trataba de Franco Di Santo, actual atacante de San Lorenzo. Con él, la dirigencia de Boca volvió a reactivar conversaciones luego de haber cortado contacto hace 15 días con el futbolista.

En diálogo con el programa radial Cómo te va, el representante de Di Santo, Gustavo Goñi, aclaró: “Nunca he tenido diálogo con los dirigentes de Boca por el interés por Franco, todo lo que me entero es por los medios”. Sin embargo, los clubes estban cerca de llegar a buen puerto por su transferencia, que tendría un valor que oscila entre los 2 y 3 millones de dólares. Finalmente no llegó a buen puerto.

Era una de las alternativas más potables para Boca dentro de un complicado mercado de pases pero finalmente se terminó diluyendo: Franco Di Santo seguirá en San Lorenzo. El delantero que había recibido el contacto de miembros del Consejo de Fútbol xeneize hace poco más de dos semanas no será refuerzo para el equipo de Miguel Ángel Russo, luego de la última reunión de hoy entre las partes.

Esta jornada pudo significar la del traspaso del atacante de 32 años a la Ribera, en una suma por la compra de su pase que no trascendió pero oscilaba entre los 2 y 3 millones de dólares. Sin embargo todo quedó frenado y, pese a haber terminado en buenos términos, no hubo acuerdo. ¿Qué sucedió? El ex Chelsea percibe una importante cifra en dólares y pretendía tener un contrato con dólar libre, algo que la directiva boquense no estuvo dispuesta a ceder.

Lo que sí se sabe es que Boca tiene 48 horas para contratarlo a algún delante ya que así lo establece la competencia de la Libertadores. Hay cuatro que tendrán su plaza: Marcelo Weigandt, Esteban Rolón, Norberto Briasco y Nicolás Orsini. El quinto podría llegar a ser Di Santo, ya que no hubo novedades por la compra del lateral derecho peruano Luis Advíncula (Rayo Vallecano).

Boca enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil el próximo martes 13 de julio a las 19:15 en La Bombonera por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores mientras que el martes 20 del mismo mes jugará de visitante a las 19:15.

FUENTE: Infobae.

IR-CP+EP