Este miércoles, se llevó adelante una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la que la situación salarial de los empleados de Garbarino no se pudo solucionar. Por ende, la mesa de diálogo pasó a un cuarto intermedio el 14 de julio.

Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio, explicó que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) solicitó que de manera urgente se regularice la situación salarial de los trabajadores de Garbarino debido a la cuestión que los empleados viven de ello.

Además, comentó que la misma “pidió respuesta e información que tienen que ver con el por qué se llegaron a cerrar algunas sucursales y qué sucederá con los trabajadores de dichos locales cerrados. Por tal motivo, Garbarino recibió una multa importante”.

En ese aspecto, contó que “integrantes de esta empresa sostuvieron que la situación económica de Garbarino sigue siendo la misma, en segundo lugar, expusieron que hay un inversor con el que se puede llegar a un acuerdo en los próximos días y destacaron que el primer punto a solucionar es el sueldo de los trabajadores”.

A su vez, “comentaron que la empresa volverá a abrir sus sucursales que habían cerrado y darán la explicación del motivo por el cual cerraron las puertas tal como solicita FAECYS”, agregó Gómez.

“Es por ello que piden un cuarto intermedio para el 14 de julio en donde se verá si cumplen con lo solicitado. No se resolvió nada en lo inmediato pero más allá de ello, FAECYS presionó para que se solvente la situación y que el trabajador reciba una respuesta sobre su sueldo”, culminó.



Los empleados de Garbarino están sin cobrar desde hace casi 3 meses

Los empleados de Garbarino, desde hace tres semanas no asisten a sus puestos de trabajo, y hace más de 2 que no cobran el sueldo completo. Uno de los afectados, que prefirió no dar su nombre, aseguró que, “estamos con angustia e incertidumbre”.

El mismo colaborador de la firma, aseveró que “hace prácticamente 3 meses no estamos cobrando nada del sueldo, solo una parte del Repro (Programa Recuperación Productiva), que paga el gobierno. Nos están debiendo la mitad del sueldo de abril, todo mayo y junio”.

Los trabajadores de la sucursal de Garbarino en Posadas no cobran el sueldo hace meses y tampoco reciben mercadería https://t.co/khmJSQXZKk — misionesonline.net (@misionesonline) July 2, 2021

