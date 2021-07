El fútbol da revancha, es una de las frases que se suelen escuchar luego de alguna derrota o cuando no se cumple un objetivo tanto para un jugador como para un equipo, y eso fue justamente lo que le ocurrió a Emiliano Martínez. El 2020 fue un año muy difícil para el mundo entero por la pandemia que está atravesando, pero fue también la temporada en la cual “Dibu” (como lo apodó Pepe Santoro en Independiente) vio la luz al final del túnel.

En agosto de ese año, el Arsenal de Inglaterra, donde jugaba en ese momento disputaba la final de la FA Cup, el torneo más antiguo del fútbol. Los Gunners no podían contar con su arquero titular, el alemán Bernd Leno que se había lesionado la rodilla y quien ocupó su lugar bajo los tres palos fue el argentino. Tuvo una noche consagratoria venciendo nada más que al Chelsea, rival de la misma ciudad y fue el momento donde “Dibu” se afianza en el equipo, días más tarde vencieron al Liverpool y obtuvo un nuevo título, la Community Shield, también atajando de titular.

Un 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata nacía Damián Emiliano Martínez, en una familia humilde, su padre vendía pescado en el puerto mientras que su madre era empleada doméstica.

“Dibu” comenzó a jugar al fútbol cuando apenas tenía 4 años, fue de posición en posición hasta que encontró su lugar en el mundo, el arco. Su altura lo ayudaba para el puesto, pasó por varios equipos de su ciudad y a los 10 años tomaron la decisión de llevarlo por primera vez a probarse en un equipo grande, entre ellos River y Boca, ambos lo rechazaron.

«Dibu» Martínez en General Urquiza.

A los 13 años en un torneo Emi logró llamar la atención de Pepe Santoro histórico arquero de Independiente, el encargado de apodarlo “Dibu” por el dibujo animado “Mi familia es un dibujo” que se estrenó en 1996.

Fue en la institución de Avellaneda en la que Martínez comienza a mostrar su capacidad como arquero y con 15 años defendió la camiseta de la Selección argentina sub 15 y después se adueñó del arco de la selección sub 17. En ese momento empezó a llamar la atención de los equipos más grandes del mundo, que se lo querían llevar a un joven de 16 años que hasta el momento no había debutado en la primera de Independiente y ese era su gran sueño.

Selección argentina sub 17.

A mediados del 2009 el Arsenal de Inglaterra llegó a la carga por Emi, le ofrecieron realizarle una prueba ya que querían quedarse con el joven arquero, tan solo 10 días le alcanzaron a Martínez para demostrar sus habilidades bajo los tres palos y convenció a los dirigentes Gunners, que le compraron 65% de su pase en medio millón de euros.

Rápidamente Dibu se asentó en las inferiores del Arsenal y fue considerado como una de las figuras, esto le llevó a ser citado por la Selección Argentina en el 2011 cuando el entrenador era Sergio Batista. Hasta ese momento Emi no había debutado en primera y ya había recibido su primer llamado a la mayor, aunque fue en un partido amistoso ante Nigeria para integrar el banco de suplentes.

Cuando todo parecía que se encarrilaba para el joven surgido en Independiente, el Arsenal decide no quemarlo y posterga su debut con los Gunners, en el 2012 toma la decisión de prestarlo al Oxford de la tercera división de Inglaterra, donde consideraban que Dibu iba a conseguir más minutos. Después de no conseguir el ascenso vuelve al Arsenal y termina debutan en septiembre de ese mismo año contra un equipo de la tercera categoría, pero nuevamente deciden darlo a préstamo para que siga creciendo, ahora al Shefield de la segunda.

Luego de finalizar el préstamo vuelve al Arsenal y en 2014 le dan la responsabilidad de atajar por Champions, una victoria 2-1 contra el Anderlecht pero un mes después nuevamente atajaría frente al Dortmund y apareció en el equipo de la semana de la UEFA Champions con tan solo 23 años.

Oxford (2012), Sheffield Wednesday (2013/2014), Rotherham United (2015), Wolverhampton (2015/2016), Getafe (2017/2018) y Reading (2019) fueron las seis experiencias de Martínez fuera del Arsenal. En esas cesiones disputó un total de 64 encuentros, mientras que en sus primeras siete temporadas en el Arsenal apenas había jugado 14 partidos.

«Dibu» en el Reading de la segunda división.

Luego de su buena temporada en el Reading, Unai Emery entrenador del Arsenal en su momento decidió tenerlo en cuenta como segundo arquero solamente por detrás de Bernd Leno. Fue en ese momento que Dibu comenzó a sentir que todo el esfuerzo y sacrificio valía la pena, en las copas locales era el arquero titular y en la UEFA Europa League solamente recibió 7 goles en 6 partidos.

Con el trofeo de la FA Cup.

Fue durante el 2020 en pandemia que Dibu sintió realmente que era su oportunidad, Leno se lesionó y se perdería lo que restaba de la temporada. El argentino fue el arquero titular durante todo ese periodo, consiguió consagrarse en la FA Cup con una destacadísima actuación ayudando a cortar una racha de 3 años sin títulos en el club y luego con una soberbia actuación del arquero se consagró campeón de la Community Shield ante el Liverpool por penales. Luego de consagrarse recibió elogios del capitán Aubameyang, quien dijo que era “el mejor arquero que había visto”, también se quedó con el premio a la revelación de la temporada.

No contuvo las lágrimas luego de consagrarse campeón de la FA Cup.

Luego de su nivel superlativo el Arsenal le ofreció que se quedara en el equipo para pelear el puesto con el alemán Leno, a lo que Dibu agradeció, pero no quería desaprovechar este nivel en el banco de suplentes y optó por marcharse al Aston Villa de la Premier League. El club que rompió el mercado quedándose con los servicios del argentino a cambio de 25 millones de euros.

Así fue presentado en el Aston Villa.

Dibu mantuvo su nivel en un equipo que solamente tenía como objetivo no descender, apareció en varios equipos revelación del año y luego de unos estudios fue considerado el mejor arquero de la Premier Legue en la temporada 20/21, recibió 46 goles en 38 partidos y mantuvo la valla invicta en 15 oportunidades, números sorprendentes.

A esta actualidad increíble del arquero le llegó la oportunidad en la Selección y ayer como figura clasificó con sus grandes atajadas a la albiceleste a una nueva final de Copa América donde deberá enfrentar el sábado a Brasil en el Maracaná a las 21 horas.

Detrás de sus grandes atajadas y de esa voz casi quebrada en la entrevista final hay una intimidad que pocos conocían. Una intimidad que su hermano Alejandro confesó en una entrevista con TyC Sports. “Pocos lo saben, pero Emi fue papá hace cuatro días”. A su hija la conoció por videollamada y, hace dos semanas, también compartió por esa vía el cumpleaños de su primer hijo.

Hace dos semanas fue el cumpleaños de su primer hijo, esta foto publicó en sus redes.

Fue sin dudas una noche consagratoria para Martínez. Atajó tres penales y se convirtió en la figura del pase a la final de la Copa América. El arquero vive un presente feliz. Es uno de los mas codiciados de las 5 ligas de Europa. Nacido en Mar del Plata, a sus 28 años disfruta del éxito.

“No tengo palabras… Venimos de 40 días encerrados, creo que fuimos la única selección que no pudimos ver a nadie, estábamos con una burbuja realmente solos. Venimos con un sueño’’, dijo en diálogo con la transmisión oficial. Y agregó: “Lo dijimos el primer día, nosotros queríamos jugar la final y qué mejor que jugarla con Brasil en su cancha’’.

