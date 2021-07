Roger Federer superó con solvencia un verdadero test este lunes en Wimbledon al eliminar a Lorenzo Sonego, número 27 del ranking ATP, por 7-5, 6-4, 6-2 y jugará los cuartos de final por 17ª ocasión, la 58ª en un Grand Slam. El helvético de 39 años, que sueña con un 9º título londinense para llevar a 21 el récord de títulos del Grand Slam, se medirá al ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo, o al polaco Hubert Hurkacz, 18°, por un puesto en semifinales. El partido entre estos dos tenistas fue interrumpido este lunes por la lluvia y la llegada de la noche.

Sólido, atlético e inspirado, Federer dominó la energía de Sonego, cuya resistencia terminó al final del primer set, cuando la lluvia interrumpió el partido una veintena de minutos, el tiempo que llevó cerrar el techo de la pista central.

En el momento de la interrupción, el joven de 26 años llevaba 12 minutos luchando por mantener su juego y debía afrontar una cuarta bola de break. Al volver, luego de un breve calentamiento, cometió una doble falta que le permitió al suizo quebrar. Entonces, Federer no necesitó más para cerrar el set y encarrilar el partido.

“Sentí que después del primer set pude controlar las cosas. No podría estar más emocionado de estar en los cuartos”, declaró el ex número 1 del mundo. “Fue muy especial y realmente lo disfruté”, sentenció.

Federer, que cumplirá 40 años en poco menos de cinco semanas, se convirtió este lunes en el hombre de mayor edad en alcanzar los cuartos de final de Wimbledon desde los albores de la Era Abierta en 1968.

Por su parte, Novak Djokovic también celebró después de su victoria por 6-2, 6-4, 6-2 sobre el chileno Cristian Garin, número 20 de la ATP. “Mi nivel de confianza es muy alto. Ganar Roland Garros me ha dado alas. Todavía me falta un poco para adaptar mi juego de la tierra batida a pasto, pero cuanto más avanza el torneo más cómodo me siento”.

El serbio está lanzado en busca de su sexto título en la hierba de Wimbledon, donde encadenó 18 victorias. La próxima tendrá que pelearla con el húngaro Marton Fucsovics (N.48), quien sorprendió al ruso Andrey Rublev (N.7) por 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3.

Fuente: Infobae

