España: detuvieron a los presuntos asesinos de Samuel

La Policía española confirmó la detención de tres jóvenes, de entre 20 y 25 años, que habrían participado de la agresión mortal de Samuel.

La Policía de España confirmó la detención de tres jóvenes de la Coruña que habrían participado del brutal golpiza que le causó la muerte a Samuel Luiz Muñiz, de 24 años, en la madrugada del sábado 3 de julio.

Las aprehensiones se realizaron el martes por la tarde, si bien no trascendieron las identidades se sabe que son 3 hombres de entre 20 y 25 años, pero los investigadores trabajan con la hipótesis de que hay al menos siete personas implicadas en el crimen de odio por lo que no se descartan nuevas detenciones.

En las próximas horas se emitiría la imputación directa para los tres detenidos.

#Internacionales “Justicia por Samuel”: miles de personas se manifestaron en las calles de España exigiendo justicia por el joven asesinado a golpes “por ser homosexual”https://t.co/GNFZcc4Nai — misionesonline.net (@misionesonline) July 5, 2021

Cómo fue el crimen de Samuel Luiz

Faltaban diez minutos para las 3 de la mañana del sábado cuando Samuel y su amiga Lina salieron del pub El Andén para fumar un cigarrillo y hacer una videollamada con Vanesa, la novia de Lina

“En ese momento pasaron un chico y una chica juntos, de más o menos la edad de Samuel, y él nos gritó que dejásemos de grabarles”, recordó Lina en diálogo con el diario español El Mundo.

Sin darle importancia, Samuel y Lina le explicaron al joven que se trataba de un malentendido, y que simplemente estaban haciendo una videollamada. Incluso Vanesa, al otro lado del teléfono, levantó la voz para corroborar la versión. Sin embargo, el hombre, dirigiéndose exclusivamente a Samuel, le gritó: “O paras de grabar o te mato, maricón”.

A Samuel solo le dio tiempo a preguntar: “¿Maricón de qué?” y el chico “le pegó un puñetazo muy fuerte”.

Entonces apareció otro joven que intercedió para intentar que el agresor dejara de golpear a Samuel. Todavía aturdido por los golpes, Samuel le pidió a su amiga que busque su celular que se le había caído y se quedó solo.

Una persecución de 250 metros y patadas en la cabeza

A los pocos minutos, el chico que lo había agredido volvió acompañado de varias personas que persiguieron a Samuel a lo largo de dos cuadras y media por la Avenida de Buenos Aires y, una vez que lo acorralaron, lo golpearon en el suelo.

Según las cámaras de seguridad de la zona, Samuel dejó de moverse tras 15 minutos de golpes y patadas continuadas. Un testigo contó al sitio el Español que la patota lo persiguió y golpeó “durante 250 metros hasta que logran tirarle al suelo”. “Ahí empiezan a pegarle patadas, sobre todo en la cabeza”, declaró. Samuel “intentó zafarse, taparse y escapar, pero nunca combatir los golpes”, precisó sobre la víctima.

Traumatismo craneoencefálico

“Cuando llegué me encontré a Samuel en el suelo inconsciente, ellos ya no estaban, lo habían dejado allí tirado y se habían escapado corriendo. Cuando lo vi supe que no iba a salir adelante”, dijo Lina.

Samuel no pudo sobrevivir a la paliza y murió en el hospital de A Coruña esa misma madrugada. Según el informe preliminar de la autopsia, murió de un traumatismo craneoencefálico severo aunque su cuerpo estaba politraumatizado

Sus amigos denunciaron un crimen de homoodio y miles de personas salieron a reclamar justicia por Samuel en las calles de A Coruña y otras ciudades como Madrid.

El jefe de Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, condenó la brutal paliza mortal a Samuel, que calificó de “acto salvaje y despiadado”. También dijo confiar en que la policía “dé pronto con los autores del asesinato de Samuel y esclarezca los hechos”.

“No daremos ni un paso atrás en derechos y libertades. España no lo va a tolerar. Todo mi apoyo a su familia y seres queridos”, escribió el mandatario en Twitter.

