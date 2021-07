Carlos D’Orazi, integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas comentó que el sector está esperando que el Ministerio de Hacienda habilite el Ahora Misiones más 15% para fortalecer las ventas con beneficios para los consumidores y que esperan con muchas expectativas desde el sector comercial por la puesta en marcha del Programa.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, adelantó semanas atrás que el programa ‘Ahora Misiones Más 15%’ comenzaría a funcionar en julio con reintegros de hasta un 35% en locales comerciales de la provincia. El programa se suma a los demás ‘Ahora’ que presenta la provincia y abarca diversos rubros de venta, como textiles, indumentaria, calzados entre otros.

En cuanto a la puesta en funcionamiento de este plan de descuentos, D’Orazi comentó que “el comercio está esperando que el Ministerio de Hacienda autorice la aplicación de este plan, que vino para darle esperanzas al vendedor y al comprador”.

Respecto de la metodología del plan, D’Orazi explicó que el Estado Provincial, el Estado Nacional, el sector comercial y los bancos trabajan en conjunto como pilares esenciales para impulsar el desarrollo de las ventas y beneficiar a los consumidores. En este sentido, indicó que se armó la “mesa de trabajo perfecta” que permite reintegrar a los consumidores un tope de 35% del valor total de su compra con un monto de hasta $10.000.

“En un rubro donde una heladera cuesta alrededor de $60.000, hoy el comprador tendría un reintegro de $10.000 sumado a la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés”. El programa ‘Ahora Misiones +15%’, al igual que otros planes provinciales, permite a los compradores acceder a descuentos sobre el total de su compra y acceder a financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés.

En cuanto a la fecha en que comenzará a funcionar Ahora Misiones Más 15% D’Orazi aclaró que “la fecha de aplicación del programa, la tiene el Ministerio de Hacienda”. De todas maneras, explicó que los comerciantes que se postularon para formar parte del programa recibieron un mensaje de pre-aprobación, y que de acuerdo a lo charlado previamente en los próximos días ya estaría en vigencia.

Uno de los requisitos que deben de cumplir los comerciantes que formen parte del programa es ofrecer productos de fabricación nacional, sin importar cual sea el rubro en que se desarrolle. Esto se debe a que los fondos utilizados para el financiamiento del programa son del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

Respecto de la cantidad de comercios que se inscribieron durante el mes de junio, D’Orazi comentó que “hasta la última semana hábil del mes pasado había 79 comercios inscriptos, lo cual es poco para mi gusto”. Añadió que tal vez al ser un plan orientado a las ventas de artículos de alto valor, muchos comerciantes descartaron la posibilidad de inscribirse.

Igualmente, D’Orazi invitó a los comerciantes que aún desconocen los puntos claves del programa que puedan participar ya que los beneficios que representa para compradores y vendedores son muy amplios. “El comerciante debe darse cuenta que el plan puede servir como tabla de salvación para el consumo de los próximos meses”.

Una de las dificultades que deben enfrentar los comerciantes según contó D’Orazi son los límites al gasto de las tarjetas de débito y crédito ya que establece un tope de compra diario. Al respecto subrayó que “una de cada tres tarjetas que pasa por el PosNet se aprueba, el resto lamentablemente no tiene fondo o no nos deja operar”.

D’Orazi explicó a su vez que esto no siempre tiene que ver con la cuenta bancaria del cliente, sino que al haber un aumento de estafas en el consumo, los bancos encuentran en esta metodología una forma de combatirlas. “Entiendo que las estafas están a la orden del día, entonces me parece que esta forma de limitación ayuda a que no sean tan grandes en términos de dinero”.

