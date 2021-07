Coronavirus | El sábado comenzó el operativo de vacunación sin turno a mayores de 18 años en Santo Pipó y San Pedro

La intendenta de Santo Pipó, Mabel Cáceres, comentó que el sábado comenzó el operativo de vacunación contra el virus del Covid-19 a mayores de dieciocho años y aclaró que no es necesario sacar turnos a través de la aplicación AlegraMed para acceder a la inmunización. Según contó la intendenta, el municipio cuenta con un total de 7.500 habitantes y hasta el momento ya se aplicaron 2.000 dosis.

Mabel Cáceres – Radio Libertad

El operativo de vacunación contra el coronavirus se lleva a cabo en diferentes sectores de Santo Pipó tales como en el Hospital de Nivel I, organismos y en distintos barrios del municipio. Además, Cáceres precisó que “hace dos semanas empezamos a salir casa por casa para lograr un mayor alcance con la aplicación de las vacunas. Estamos realizando un gran trabajo de manera conjunta con todo el personal de Salud”.

Respecto de las personas que no quieren vacunarse, indicó que están realizando una evaluación para conocer el motivo por el que las mismas deciden no recibir la vacuna contra el virus del Covid-19. Por el momento llegamos a la conclusión de que el motivo por el que la mayoría de las personas deciden no vacunarse es porque le tienen miedo a la vacuna debido a la desinformación que hay sobre las mismas”, explicó.

También en San Pedro

El jefe comunal de San Pedro, Miguel Dos Santos comentó que el sábado también se llevó a cabo el operativo de vacunación para mayores de 18 años en las diferentes colonias del municipio tales como Cruce Caballero, Siete Estrellas y Paraíso. Además se inmunizó en las iglesias y en el vacunatorio de Zona Nordeste de Salud.

Miguel Dos Santos – Radio Libertad

“Junto al equipo de Salud Pública del municipio estamos realizando un gran trabajo por lo que invitamos a las personas a que se acerquen y que no duden en vacunarse”, precisó Dos Santos.

En ese sentido, luego de su recuperación, tras haberse contagiado de Covid-19, el intendente recomendó “ante el primer síntoma que coincida con los del virus del Covid-19 deben realizarse el test rápido para saber si son positivos o no. Tenemos un gran equipo de Salud Pública que cuenta con todas las herramientas necesarias para llevar adelante su trabajo”, detalló.

La mayoría de los fallecidos en Misiones no se habían vacunado

En junio, la provincia de Misiones registró su peor mes desde que comenzó la pandemia con 141 muertes por Covid-19, y la mayoría de los pacientes que perdieron la vida no estaban vacunados, según lo confirmó a Misiones Online el vicegobernador Carlos Arce, quien preside el Comité de Crisis.

Obesidad, hipertensión y diabetes son los factores de riesgo que complican a los pacientes confirmados con coronavirus. Según datos oficiales del ministerio de Salud Pública, de 87 fallecidos 55 no estaban inoculados, 29 pacientes habían recibido la primera dosis y 3 tenían las dos dosis.

Carlos Arce, vicegobernador de la provincia y al frente del Comité de Crisis de Misiones mencionó la importancia de vacunarse, pero también de continuar con las medidas de prevención para reducir el nivel de contagios y los fallecidos por Covid-19

“El mensaje a los misioneros es que se vacunen y que aún vacunados hay que seguir respetando los protocolos vigentes”, recomendó.

Desde el comienzo de la pandemia, la provincia de Misiones se mantuvo con números estables respecto de la cantidad de casos de coronavirus y a comparación de otras provincias, siempre estuvo fuera de la zona de riesgo epidemiológico.

Sin embargo, en los últimos meses se reflejó un aumento en los casos diarios. En este aspecto, el mes de junio sigue dejando numerosos récord con 5.388 casos en solo 30 días, un promedio de 179,6 por jornada.

En cuanto a los fallecidos sin comorbilidades y sin vacunarse, hasta el momento Misiones registró un óbito en una persona de 73 años. Por su parte, los demás muertos tenían al menos 2 comorbilidades, en la franja etaria de 60 y 89 años.

Además, los menores de 60 años sin recibir ninguna dosis y que fallecieron tenían entre 40 y 60 años. Asimismo, solamente 4 personas perdieron la vida y pertenecían a la franja etaria de 31 a 40 años, todos con comorbilidades que complicaron su cuadro.

Este lunes abrió la inscripción por AlegraMed para el grupo de 18 a 29 años sin comorbilidades que pueden vacunarse contra el coronavirus

ZF-A