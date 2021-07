Anciana estafadora en Alem: pide ayuda a personas en el cajero y después los extorsiona por supuesto “robo”

Imagen ilustrativa

El caso se conoció luego del testimonio de un hombre residente en Leandro N. Alem al medio Alem News tras sufrir una estafa por parte de esta mujer. Varias personas aseguran que ella utiliza el mismo ardid delictivo para estafar a las personas escudada en la inocente imagen de una anciana que no entiende el cajero automático.

Mario P. de 55 años, relató a Alem.News lo ocurrido el pasado 28 de junio, cuando una señora solicitó su ayuda para extraer dinero de su cuenta bancaria porque “no entendía cómo hacerlo”.

“Fue el peor momento de mi vida porque esta señora intentaba extorsionarme y yo soy gente de laburo, lo que pasó es que voy a ayudar a esta señora que estaba en la esquina del Banco por Av. Belgrano y cuando me pasa la clave veo que tiene 540 pesos nada más en su cuenta y le digo si quiere sacar a lo que me dice que si. En ese momento sacó los 500 pesos y se los doy, saco la tarjeta y me dispongo a sacar lo mío de mi cuenta y salgo”, comentó Mario a Alem News.

“Voy saliendo del cajero y en la esquina nuevamente veo a la señora y me dice que yo le había robado y que en su cuenta tenía 5.000 pesos y yo me quedé con ese dinero, que le dé ahora mismo o me iba a denunciar, le explico que no es así y que vea su ticket y me comenzó a decir que le de lo que falta o iba a hacer escándalo y me denunciaría, así discutimos un buen rato hasta que me dijo si yo tenía plata que le dé o iba a caer preso”, explicó.

Ante los cuestionamientos de la señora, el hombre le da su teléfono y que consulte al banco y que por el horario (14 hs) no podía ir a ver ahora, pero que después de hablar con el banco que lo llame, así vería que tiene razón y se solucionaría el conflicto.

No había pasado una hora de lo ocurrido y la mujer llama telefónicamente a Mario y lo vuelve a increpar por el dinero faltante. “Me llamó y una supuesta hija que estaban yendo a la comisaría a denunciarme y que me iban a escrachar justamente en Alem News, mi mujer me dijo que le dé algo de plata así se terminaba el tema y que al otro día vaya y reclame al banco y así le dije que no es mi responsabilidad, pero que le iba a dar 2.500 pesos y listo hasta que se vea todo. Me dijo que sí y le llevé a la casa al Barrio Potschka, le di en mano y me fui”.

Pero la sorpresa de Mario llegó al otro día, cuando el Banco muestra la filmación de lo extraído en ese horario, confirmando no solamente que la mujer no tenía casi dinero, sino que “estaba acostumbrada a hacer este tipo de cosas”.

“No podía creer, después averiguamos que la señora esta es verdaderamente una estafadora, hace ese tipo de cosas e incluso parece que le cobra a varios los sueldos para sacarle un poco a todos y no es la primera vez que el banco recibe quejas de ella”, confirmó Mario, con el enojo típico luego de haber sido timado en este caso, por lo que parecía ser una dulce abuelita.

Finalmente, Mario optó por dejar todo como estaba y perdiendo el dinero, pero seguramente pensará de ahora en más en ayudar o no a alguien que le vuelva a pedir ayuda en algún cajero.

Fuente: Alem News

DL-EP