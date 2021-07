Paraguay: hizo fila durante toda la noche para recibir la vacuna contra el coronavirus, pero cuando llegó su turno figuraba en las listas como muerta

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la vacunación en Asunción, Paraguay, dónde una importante cantidad de gente sigue llegando hasta los centros habilitados por el Ministerio de Salud Pública para recibir su dosis.

Se trata de Ana Delgado, quién esperó toda la noche y madrugada para recibir la vacuna, pero cuando llegó su turno, las vacunadoras le indicaron que aparecía como fallecida, por lo que tuvo que salir de la fila y esperar hasta que la “revivan”.

Delgado, estuvo en la fila de la Costanera de Asunción desde as 19: horas del día de ayer esperando para recibir su dosis. La mujer, quien vino desde la ciudad de Limpio, indicó que tiene una enfermedad de base y que llegó con la esperanza de recibir hoy muy temprano su dosis, pero tuvo que dejar la fila mientras las encargadas de los vacunatorios realizaban el cambio de los datos en el sistema y que la “revivan” en los papeles en los que figuraba como fallecida.

“Desde ayer estoy y me dicen que estoy fallecida. Me asusté luego porque es la primera vez que me pasa algo así. Ahora me dicen que espere, que me van a hacer las gestiones para que pueda recibir mi dosis. Vine ayer porque hoy ya quería irme temprano”, manifestó todavía con el susto en su rostro.

El Ministerio de Salud informó que en todo el país fueron 33.427 las personas de entre 18 y 49 años con enfermedades de base que recibieron ayer la primera dosis de la vacuna anticovid.

Fuente: ABC Color

