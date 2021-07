La emoción de Alberto Cormillot por el homenaje a su abuelo, pionero de la radio en Misiones

Las cenizas del inmigrante francés Julio Teodoro Cormillot, fundador de la primera radio de Posadas hace casi un siglo, descansan en una urna funeraria que su nieto Alberto Cormillot guarda en su casa. También guarda otro tesoro, el diario del aventurero francés durante sus días posadeños.

“Me emociona mucho haber puesto el 19 de agosto en homenaje a mi abuelo, al papá de mi padre, Julio Teodoro Cormillot, quien instaló la primera emisora en Posadas”, dijo a Misiones Online el médico Alberto Cormillot, especialista en nutrición y obesidad, además de escritor, conferencista y columnista periodístico.

El nieto del francés pionero de las comunicaciones, será de nuevo padre con su esposa Estefanía Pasquini. Ya saben que es un varón a quien llamarán Emilio, como el padre del médico, Emilio Alberto.

Don Julio Teodoro se instaló primero en Buenos Aires al llegar de Francia, se casó con Emilia Reyes, y tuvo con ella tres hijos Alí Andrés (luego fundador del primer Canal de Cable de Posadas, junto a Luis Pérez, Fuad Damus y otros), Emilio Alberto (padre del médico) y Altoí Horacio.

Dedicado a las comunicaciones, viajó a Asunción a instalar equipos, enterándose allí que en esta zona de Misiones y de Encarnación no existían radios. Hacia Encarnación marchó con su equipaje en un tren y se instaló en Posadas.

Fundó Radio Mix en Encarnación y, con el mismo nombre, la Radio Mix de Posadas, que luego pasó a llamarse Bouquet, funcionando desde el 19 de agosto de 1927, como señaló la diputada Marta Bragagnolo al fundamentar la ley del Día de la Radio Misionera, sancionada esta semana.

¿Cómo llegó su abuelo a Misiones, doctor Cormillot?

-“Mi abuelo quedó viudo y se fue a Posadas en la década del ´20 supongo. Se fue con sus tres hijos, luego de enviudar acá en Buenos Aires. Vivió allá hasta que falleció, e inclusive conservo un diario que escribió en sus últimos tiempos”.

En ese diario que mencionó el nutricionista, don Julio relató que sintió “alivio” al salir de Paraguay y que ya en Posadas, se instalaron primero en el Hotel Buenos Aires y luego en una casa alquilada en la calle Córdoba.

-“Ahí vivía con mi tío Alí Andrés, y con Papá (Emilio Alberto) mi tío Horacio, los dos fallecidos, al igual que mi papá quien fue el que más los sobrevivió. Tengo muy presente a Posadas, por las fotos que veo cada tanto”, recordó. Empleado de la Municipalidad de Posadas, el padre del médico fue despedido en un cambio de mano política y emigró a Buenos Aires donde trabajó muchos años en la Compañía Italo Argentina de Electricidad.

¿Su abuelo Julio falleció en Posadas, está enterrado en esta ciudad?

-Mi abuelo siguió viviendo allá y no fue enterrado en Posadas; yo tengo sus cenizas en mi casa. Y mi tío Alí siguió viviendo allá y después marchó hacia Apóstoles, posiblemente. La hija de mi tío, que era maestra también, trabajó posiblemente en Apóstoles –o quizás en Oberá-“, señaló admitiendo que estos recuerdos se le “mezclan” un poco.

¿Alí Cormillot fue luego uno de los fundadores de la primera tevé por cable?

-El empezó a trabajar en la radio y en la tele en los últimos años y por último se mudó a Mar del Plata, con una hija de su segundo matrimonio. Mi prima Mercedes, que vive en Córdoba, es la hija del primer matrimonio de mi tío Alí y nos llamamos por teléfono, al igual que con toda la familia de Horacio que vivió en San Fernando toda la vida y seguimos en contacto. Nos hemos visto, y cada tanto nos solemos saludar.

¿Cuál es su recuerdo de Posadas? Yo pensé que usted había vivido en la capital de Misiones.

-Mi recuerdo de Posadas a los 4/5 años es cuando fuimos a visitar a mi abuelo; era una ciudad de casas bajas. El cruce a Encarnación no era nada fantástico. Era una lancha, bueno….., ¿de aquella época no? Recuerdo la vuelta desde Encarnación no sé si porque se encalló la lancha o porque por alguna razón bajamos en un lugar que era muy inhóspito. Llegamos de noche desde Paraguay y yo recuerdo que atravesamos una parte de bosque muy espeso. Recuerdo que mi padre me llevaba a babuchas, y había muchos mosquitos. Lo que recuerdo es el viaje de ida (a Encarnación) y los mosquitos en esa caminata a través de ese bosque….

¿Cómo siguió la historia de los Cormillot en Posadas?

-Mi padre fue el primero que se vino a Buenos Aires porque él trabajaba en la Municipalidad y subió un gobierno distinto y lo echaron. Entonces, se ve que no conseguía trabajo y un amigo de mi abuelo le consiguió trabajo en la compañía Italo Argentina de Electricidad, donde trabajó muchos años, y después se dedicó a otras cosas. En los últimos años trabajó conmigo y tuve la suerte de tenerlo hasta los 95 años. Cuando quedó viudo lo tuve 10 años para mí solamente. Trabajaba todos los días con él, también nos veíamos sábados y domingos. Y viajé con él a EEUU y Europa; lo disfruté mucho a mi padre. Y según cuenta mi abuelo en su diario, el más querido de sus hijos, y que más se había ocupado siempre de él, y que más cariño había tenido, había sido siempre mi padre. Que era un tipo realmente muy afectuoso.

¿Nos promete los recuerdos de su abuelo Julio sobre su vida de leyenda en Posadas?

-Mi abuelo tuvo un ACV, pero aun así su cabeza funcionaba bien, lo digo por su memoria y todo lo que recordaba. Y escribió ese material (su diario) que tenemos encuadernado y que es una cosa muy preciada para nuestra familia.

¿Cómo recibió la noticia de la ley que fija el 19 de agosto como el Día de la Radio Misionera?

-Bueno, me emocionó mucho su mensaje primero y quiero mandar un saludo a todo MisionesOnline a los que trabajan y a los que la leen y escuchan. Me emociona mucho haber puesto el 19 de agosto en homenaje a Julio Cormillot, mi abuelo, el papá de nuestro padre, que fue quien instaló la primera emisora.

¿También fue una aventura su viaje en barco a Misiones? Sobre todo en esos barcos a vapor con sus ruedas con paletas en la popa.

-Posadas fue el primer destino (de viaje) que tuve saliendo de la Capital Federal. Fui en el barco de la carrera, esos que se ven en las películas con las ruedas atrás. Recuerdo una cantidad de mosquitos. porque encallamos en algún lado, en algún trecho del río. Y de ahí tengo la foto con mi padre y con mi madre, de corbata por supuesto, y mamá de sombrero. Y yo en un triciclo que me dejaban usar en la cubierta del barco. Siempre lo contaban mis padres como una anécdota familiar.

¿Qué edad tenía entonces?

-Fue a los 4 o 5 años; tengo fotos con toda la familia. Es uno de los recuerdos que tengo de la infancia. Tuve la oportunidad de volver con mi padre, después. Tuve la oportunidad de estar en San Lorenzo y Roque Pérez donde estaba la casa de ellos. También fotos de la radio que tenía en Paraguay. Él tuvo una llamada Mix en Encarnación y otra que se llamó radio Bouquet, en Posadas.

Generoso, educado y con una gentileza enorme, pese a su fama, Alberto Cormillot, brindó a MisionesOnline copia de 3 páginas del diario de su abuelo Julio. El francés pionero radial cuenta allí sus peripecias.

Señaló que la “Broadcasting” como se nombraba entonces a la radio, fue instalada primero en “Roque Pérez sin número, casa del señor Maya, donde por varios años trabajamos y explotamos la primera broadcasting del Territorio”. Luego, los Cormillot se instalaron en su propia casa en Roque Pérez y San Lorenzo, donde mudaron radio y vivienda.

Alberto Cormillot Cormillot de niño junto a su padre. Cormillot y su padre.

Patricio Downes

AD-EP