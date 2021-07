Hoy se conmemora el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio: ¿Cómo es la vida de esta especie en su propio hábitat?

Cada 4 de julio se conmemora el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio, una especie acuática que merece su plena libertad.

El Día Mundial de los Delfines en Cautiverio, se celebra el 4 de julio de cada año y su objetivo primordial es acabar de una vez por todas con la retención de los delfines que se encuentran en cautiverio, Así como el cierre de todos los delfinarios que actualmente existen en distintos países de todo el mundo.

Los delfines son animales acuáticos que gozan de una gran inteligencia y belleza, que no merecen estar en cautiverio, ya que esto afecta de forma significativa tanto su desarrollo como su comportamiento.

De acuerdo a numerosas investigaciones llevadas a cabo por importantes científicos y estudiosos de la materia, se pudo conocer que al estar en cautiverio, los delfines pueden sufrir de altos niveles de estrés, además de afectar sus funciones fisiológicas como el apareamiento e inclusive puede ser una de las causas para que esta especie termine desapareciendo.

El sólo hecho de permanecer gran parte de su vida habitando dentro de los tanques con espacios sumamente reducidos comparados con su hábitat natural, puede causarles daños irreversibles. Los delfines son animales con unas características físicas muy particulares y especiales, que no se adaptan al cautiverio, sino que, por el contrario, son especies marinas que necesitan del vasto universo marino para reproducirse y vivir de forma natural.

¿Cómo es la vida de los delfines en su propio hábitat?

Cuando los delfines están en su propio hábitat, son capaces de realizar verdaderas proezas marinas. Son criaturas que presentan un comportamiento casi humano, mostrando sentimientos y actitudes que todavía el hombre no ha podido descifrar.

Son animales súper veloces que pueden recorrer grandes distancias. Se calcula que en un día pueden nadar hasta 100 kilómetros, por lo cual se caracterizan por ser una especie que disfruta de la libertad que le proporciona la vida acuática.

Esto no es posible cuando son sacados del mar y depositados en piscinas de espacios realmente reducidos, que no le permiten orientarse de forma correcta, tampoco nadar como es su verdadera naturaleza. Además, existen otros factores, que terminan matando esta bella especie como son los productos químicos que se utilizan para dar mantenimiento a estas cárceles acuáticas.

Lo cierto es que la esperanza de vida en cautiverio de estos mamíferos marinos que pertenecen al orden de los cetáceos, se reduce casi a la mitad si se la compara con la que tienen en estado salvaje. Aunque estén protegidos de las redes de pesca, de los depredadores, de la contaminación de su medio natural o de la falta de alimentos, está muy claro que encerrados, los delfines no son felices.

El aburrimiento, el estrés por el trabajo o la ausencia de las relaciones sociales complejas que tienen sus congéneres en libertad provoca que pierdan el apetito, adelgacen, se depriman, sufren otras enfermedades e incluso lleguen a suicidarse. A ello hay que sumarle las afecciones inherentes a la cautividad: deshidrataciones puntuales y periódicas, enfermedad pulmonar por cloro, micosis, etc.

Estos animales, que son los únicos junto con los humanos capaces de reconocer su propia imagen ante un espejo son naturalmente sociables y muy activos, por lo que la falta de estímulos y las condiciones de sedentarismo e inactividad les afectan profundamente y sufren esta carencia de autonomía.

Cada vez que se paga una entrada en este tipo de ‘cárceles de lujo’ se es cómplice de la miserable existencia de sus inocentes convictos y se contribuye a condenar a otros delfines que aún no han nacido o no fueron capturados, a que su libertad sea cercenada en favor de nuestro estilo de vida y diversión. No permitamos este encarcelamiento cruel, solo por sacarte una foto, pasar un momento diferente o aplaudir sus piruetas. No vale la pena.

Fuente: ecoticias.com / diainternacionalde.com

AC-EP