En un mercado laboral todavía afectado por el derrumbe de la actividad económica durante el año pasado y años de estancamiento o recesión, el sector de la economía del conocimiento y la tercerización de servicios se destaca por ser uno de los pocos que experimenta un crecimiento y demanda cada vez más empleados, al punto de que tiene problemas para conseguirlos.

Accenture, Pwc, Despegar, Globant, Mercado Libre, Ualá, Telecom, Rappi, TiendaNube y Telecom son algunos ejemplos de firmas con agresivas campañas de búsqueda de personal, pero según los expertos son sólo la parte más visible y reconocida de un fenómeno más amplio: los perfiles que buscan esas empresas también son demandados en otros sectores de la economía.

“El sector nunca dejó de generar empleo, ni siquiera con la pandemia”, dijo a Infobae Luis Galeazzi, CEO de Argencom. “Crece en todo el mundo, así que no es por el dólar alto local. Es un conjunto de industrias que están en expansión por la amplia demanda que hay”, agregó.

La sed de las empresas por conseguir empleados -y el deseo de los potenciales trabajadores por sumarse- choca, sin embargo, con el hecho de que se trata de un sector que demanda personal altamente calificado, en el que los perfiles tecnológicos son los más buscados y están lejos de ser los más fáciles de encontrar.

“Si en este momento aparecieran mágicamente 40.000 tecnólogos o ingenieros en la Argentina, el lunes estarían empleados. Y digo el lunes porque es lo que se tarda en llenar los papeles”, dijo Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, empresa anunció que buscaba 1.200 empleados semanas atrás.

Los dirigentes y especialistas están de acuerdo en que las puertas están abiertas, y no dejan de querer impulsar los perfiles tecnológicos en los estudios de los más jóvenes previendo que el sector siga creciendo, más aún después de la aceleración tecnológica que generó la pandemia y la transformación forzada que sufrió el mundo del trabajo.

“Más allá del camino tradicional, que sería estudiar una ingeniería en sistemas, a los 18 está buenísimo encarar una carrera multidisciplinaria que combine negocios con tecnología y ya te formás para el mundo que se viene”, dijo Juan Vidaguren, Decano de la Escuela de Gestión del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

“Pero si ya pasaste por tu formación o tenés muchos años en el mundo del trabajo y querés reconvertirte para insertarte en este sector, hay una cantidad enorme de alternativas. Se ve en el mercado una oferta muy grande de capacitación en estas áreas y estamos viendo en el ITBA una demanda mucha más alta que en años anteriores sobre estas temáticas.

“La Escuela de Innovación del ITBA, por ejemplo, se especializa en seguir las necesidades de las empresas porque con cursos cortos es más fácil seguir esas tendencias que con carreras de grado, que son más estratégicas”, agregó el académico.

A la hora de pensar carreras universitarias y posgrados, las recomendaciones de los especialistas coinciden. Ingenierías, tecnicaturas y licenciaturas en análisis de sistemas, soporte de infraestructuras, maestrías en gestión de datos, negocios digitales y especializaciones en ciberseguridad son las que más se repiten.

En el caso de cursos, tanto para graduados de otras carreras como en algunos casos también para aquellos que no cuentan con títulos de grado, programación en todas sus variantes, desarrollo de software y páginas web (front end, back end y full stack), desarrollo de aplicaciones móviles, data science y data analytics son otras de las más mencionadas.

En todos los casos, además, el manejo de inglés es un elemento a trabajar sí o sí.

La demanda es grande entre las empresas pero también entre los alumnos, que se ilusionan con la posibilidad de obtener empleos bien remunerados en un sector que aparece como promisorio. La entrada, advierten, no está garantizada sin embargo. Las posibilidades de conseguir un empleo en el sector son mayores cuanto mayor es la capacitación, con lo cual no es un mundo mágico.

“Es un mundo que está facilitado para quienes hicieron las carreras tecnológicas, seguro, pero es tal la demanda que hay oportunidades más allá de ese mundo. Y es una realidad que no está en el futuro, casi te diría que no es ni el presente, es algo que viene ya desde hace años”, dijo Pablo Ferreiro, co fundador de Coderhouse, una empresa especializada en cursos de capacitación en tecnología.

“En Chile tenemos como cliente a Falabella, que decidió reconvertir a cajeros voluntario en dirección a programación y a diseño de experiencia de usuario. Es porque ven que el puesto de cajero va a ser automatizado y quieren conservar empleados a los que les ven valor. Es un ejemplo, empresas de todos los ramos están haciendo cosas parecidas”, dijo Ferreiro.

La inversión en tiempo, dinero y esfuerzo no es menor sin embargo. Un curso de duración moderada, 9 meses a un año en part time, ronda hoy los $150.000 de costo en un mercado en el que se multiplican las opciones.

Coderhouse, Digital House, Educacion IT, la propia ITBA Soy Henry, una empresa que no cobra el curso sino un porcentaje de lo que cobra el alumno cuando consigue trabajo, son algunas de las opciones mencionadas por empresas y especialistas como fuente de habilidades que busca el sector. Pero la lista no es exhaustiva.

