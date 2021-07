“Sumamos, vamos por buen camino”, destacaron los jugadores de Crucero del Norte tras el empate ante For Ever 

El colectivero mejoró considerablemente su rendimiento pero no logró romper el cero ante Chaco For Ever y se tuvo que conformar con un empate. Lo positivo es que se vio una mejoría desde lo futbolístico.

La buena defensa de Chaco For Ever y la poca claridad de Crucero en ataque hizo que el elenco de Miguel Salinas se tenga que conformar con el empate en condición de local. Sin embargo, el equipo mejoró en defensa y no le convirtieron.

Pensando en el próximo partido, el conjunto misionero volverá a los entrenamientos mañana y el miércoles estará jugando ante Racing de Córdoba.

“Veníamos trabajando para esto, ahora debemos levantar cabeza y seguir por este camino. Estoy muy contento por la nueva posibilidad que me dio el club y el entrenador, quiero ayudar al equipo”, comentó Maximiliano Jolod, lateral izquierdo de Crucero.

“Ahora tenemos que descansar y después empezar a pensar en el próximo partido que será una final y tenemos que estar preparados para jugar”, sostuvo el defensor.

Por otro lado, Braian Perussato habló en el post partido y comentó la importancia de volver a sumar en condición de local. “Vamos por buen camino”, dijo.

El delantero fue contundente en el ataque, logró sacar ventaja con su velocidad pero no pudo conectar el último pase para perforar el arco de Gastón Canuto. Sin embargo, el delantero aprovechó los minutos que le dio Pico Salinas y dejó una buena imagen.

Los 11 de Crucero del Norte

“Sabía que en algún momento me iba tocar la titularidad, estoy muy contento. Faltó el gol pero ya va a llegar”, dijo el delantero.

AR-EP