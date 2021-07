Semana de la Dulzura: personas diabéticas, niños e inmunodeprimidos, cómo darse un gustito sin poner en peligro la salud

La nutricionista y chef Belén Masñuk, conversó con Misiones Online y recomendó alternativas para que las personas diabéticas, inmunodeprimidas, niños y bebés puedan disfrutar de la Semana de la Dulzura de una manera saludable. Además analizó la problemática del azúcar oculta en los alimentos y explicó la importancia de que se promulgue la Ley del Etiquetado Frontal.

En el marco de la Semana de la Dulzura, la nutricionista y chef Belén Masñuk, también integrante del Colegio de Nutricionistas de Misiones sostuvo que es una excelente oportunidad para buscar alternativas saludables, pero no menos deliciosas.

«Alentamos un consumo de dulces mucho más saludables que varían de persona en persona. Hay que tener en cuenta que la gráfica alimentaria no elimina estos alimentos, están en menor medida, pero están», indicó.

Aclaró que el objetivo no es restringirlos por completo, pero si optar por productos más saludables. «Por ejemplo una opción es la famosa manzana caramelizada que se hacía con azúcar. Mi abuela la hacía con un poquito de vino, pero podemos reemplazar el azúcar y usar una manzana o pera y rellenarla con granola, avena, edulcorante de agua y la ponemos al horno. Esa fruta se va a caramelizar y queda de una manera más atractiva para los niños», explñicó la chef.

En el caso de las personas inmunodeprimidas no hay ninguna restricción en el consumo de azúcar o dulces en particular, pero sí se les aconseja llevar una alimentación saludable y evitar los alimentos ricos en sodio, procesados y crudos que no han sido muy supervisada su proceso de cocción».

En el caso de los niños, uno de los mayores desafíos que hoy enfrentan los padres es el de brindar alimentos de manera saludable en un mercado que les ofrece opciones altos en azúcares. Sin embargo, Masñuk explicó «Cuanto menos azúcar o sal le demos, ellos se van a acostumbrar. Prioricemos los dulces hechos en casa y no los ultraprocesados que tienen azúcar oculta”.

Recordó que los niños no tienen conocimiento de lo dulce y lo salado, por lo que se debe evitar el consumo temprano de la sal y el azúcar.

Semana de la Dulzura: la problemática del azúcar oculta

La nutricionista explicó la importancia de que se promulgue la Ley del Etiquetado Frontal, debido a los peligros que conlleva una mala alimentación en la población.

«Una persona toma 10 segundos de su vida para elegir un producto en el supermercado. Si buscáramos información nutricional y si una persona normal la llegara a entender, sería correcto, pero es complejo porque está en letras pequeñas».

Señaló que la Ley del Etiquetado Frontal ya tiene la media sanción desde la cámara de Senadores y eso data de octubre del año pasado y que el siguiente paso es discutir la ley en la Cámara de Diputados.

Recordó que este proyecto consta en tres ejes fundamentales: el rotulado correcto de los alimentos donde a través de advertencias de octógonos negros con la inscripción «Exceso en..» se pueda indicar advertir en los envases sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos como azúcar, grasas y/o sodio. Otro punto importante es que los productos que contengan estas etiquetas se pueda desalentar su consumo y su publicidad.

Por último la iniciativa legislativa busca que aquellos alimentos que contengan una etiqueta o más no sean comercializados en kioskos escolares.

Publicidad engañosa

Frente a muchos productos que ahora se exhiben como saludables. La Lic. En Nutrición destacó la importancia de comprar con conocimiento de causa y no dejarse guiar por los diseños y publicidades.

«Uno es engañado cuando ve el paquete y dice: más fibra, menos azúcares. Debemos tener en cuenta que un alimento industrializado debe estar mucho tiempo en la góndola y tener mucho sabor, por eso a veces usan muchas grasas, mucho sodio o mucha azúcar. Pueden decir reducido en azucares, pero tienen mucha grasa, otras veces dice que tiene más fibra, pero a cuesta de qué”.

La especialista en Nutrición cuestionó la publicidad dirigida a los niños en relación a la alimentación. «Cuando vamos a la caja a pagar, las golosinas están cerca a los niños, para que ellos puedan agarrar. Todo es mucho marketing pero es una lucha que cuesta y estamos en eso”, acotó.

