Puerto Iguazú: el niño que sobrevivió a un machetazo de su vecino hoy necesita colaboración para tener una mejor calidad de vida

El pasado 23 de abril se cumplieron 2 años de aquella trágica tarde-noche en el Barrio Bicentenario de Puerto Iguazú, en donde unos hermanitos fueron atacados brutalmente a machetazos por su vecino. Como consecuencia del ataque, Sebastián esta semana recibió una prótesis que protegerá su cerebro.

En la tardecita del martes 23 de abril de 2019, Sebastián junto con sus otros tres hermanitos, fueron atacados brutalmente a machetazos por su vecino, Jorge Ibarra, quien desde ese momento fue detenido por la Policía de Misiones.



Isabel Barreto, madre del niño que hoy tiene 7 años, dialogó con Misiones Online y recordó aquella trágica tarde-noche en el barrio Bicentenario de la Ciudad de las Cataratas, pero agradeció el accionar de los médicos de pediatría del Hospital del niño.

“Como todos ya saben la historia de Sebastián, mi vecino fue el que le lastimó a todos mis hijos con un machete. La intención de este hombre era matarlos a todos.” El menor de los niños permaneció internado una semana en el Hospital Samic, inconsciente, con pronóstico médico poco alentador. “A mi hijo más chico le pegó con un machete en el cuello, casi lo desnucó”.

En cambio, Sebastián presentaba una fractura expuesta cerebral provocada por arma blanca y hemorragia cerebral y, en palabras de la madre, “cuando se despertó los médicos dijeron que fue un milagro. “Mi hijo hasta ahora sufre lo que este señor le hizo, el no quedó bien, no está bien. Tiene mucho dolor, se olvida las cosas, piensa mucho, le perjudicó de por vida”.

Isabel comentó que es madre de ocho hijos. Cuatro de ellos, menores de edad, viven con ella en una vivienda del barrio Bicentenario de Puerto Iguazú.

Explicó que aquel 23 de abril, Ibarra se encontraba festejando su cumpleaños e invitó a los niños al evento. “Era el cumpleaños del señor y le invitó a ellos. Ya era de tardecita cuando le mande a mi hija de 14 años a buscarlos para que vinieran a bañarse porque ya era tarde, y por esa razón el señor se enojó. Mi hija lo tenía a mi bebé de 6 meses en brazos cuando este vecino los agredió con un machete”.

Resaltó que a los pocos minutos de la agresión, Jorge Ibarra fue detenido y desde ahí no piso nunca más la calle. “Yo no me acuerdo más que paso porque paré un auto en el medio de la calle y los lleve a mis hijos al Hospital. Los vecinos después me contaron que al instante ellos le pararon al señor que se estaba por escapar y ahí llego la policía y lo metió preso”.

Jorge Ibarra está preso en Eldorado, con sentencia firme. “Le dieron 10 años. A mí solamente me llego el papel de que le sentenciaron a 10 años, le pusieron como que fue solamente lesión leve, pero eso no fue leve, mi hijo va a tener inconvenientes de por vida”.

Dos años después, Sebastián recibió la prótesis para preservar su cerebro

El jueves a las 7 de la mañana Sebastián fue intervenido quirúrgicamente en pediatría del Hospital del niño.”Le pusieron una prótesis para tapar el cerebro, ahora estamos rogando a que no se junte líquido, porque también es malo. Hoy le vino a ver el médico y por suerte está bien por el momento”.

El niño permaneció en su vivienda del barrio Bicentenario de Puerto Iguazú durante todo este tiempo. “Mi hijo permaneció en mi casa durante estos dos años. Fue mi culpa que tardasen en operarlo porque yo tenía miedo por el virus, miedo de traerlo hasta Posadas. El médico me dijo que eso no tenía nada que ver, que yo si o si tenía que traerlo. Me recibieron re bien acá y gracias a ellos mi hijo se salvo”.

Isabel Ibarra necesita colaboración comunitaria para refaccionar su vivienda y brindarle un hogar en condiciones para Sebastián y sus demás niños. “Necesito ayuda para refaccionar un poco mi vivienda para que mi hijo este bien, tranquilo. Yo no puedo trabajar con él, porque nadie lo quiere cuidar ya que es mucha responsabilidad” cerró.

La vivienda de Isabel Barreto y sus niños

Para colaboraciones comunicarse con Claudia al 3757-607208

SH-EP