Federal A: Crucero del Norte igualó sin goles ante Chaco For Ever

Arrancó la era Miguel Salinas. En el marco de la décima fecha del Torneo Federal A, Crucero del Norte igualó 0-0 ante Chaco For Ever. De esta manera, el “colectivero” continúa en el fondo de la tabla de posiciones.

Crucero tenía que mejorar y mejoró. No pudo ganar pero no sufrió en la última línea y se tuvo que conformar con un empate sin goles ante For Ever. De este modo, Crucero suma ocho puntos.

En la próxima fecha, Crucero del Norte viajará hasta Córdoba para medirse ante Racing, uno de los líderes de la zona B del Torneo Federal.

SL-EP