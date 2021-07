La Justicia investiga el accionar de un supuesto kinesiólogo “trucho”, acusado de “estafas y falsificación de título”, que atiende en un consultorio privado en Posadas, cuyas instalaciones fueron allanadas por la Policía de Misiones en las últimas horas.

La denuncia contra el supuesto galeno, fue radicada por el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Misiones y la causa recayó en el Juzgado de Instrucción N°6 de Posadas, a cargo del Magistrado Ricardo Balor, quién ordenó el allanamiento del consultorio, ubicado sobre la avenida Aguado.



Clara Andersen, Presidente del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Misiones, en diálogo con Misiones Online comentó la fortuita situación por la cual tomaron conocimiento de que este “presunto” kinesiólogo no tendría título habilitante por parte de la Universidad.

Meses atrás, se realizó elecciones internas en el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia, donde resultó electa como Presidente Clara Andersen, oriunda de Eldorado. “La asamblea por la cual fui electa presidenta la realizamos el 25 de marzo, hace dos meses y medio atrás. Desde aquel entonces estoy en funciones como presidente y en este momento me toca este tema difícil e inédito, porque creo yo que no a muchos colegios le habrá pasado eso de estar investigando a un presunto colega”.

“Fue una situación casi fortuita, nosotros habíamos estado realizando reuniones de funcionamiento del colegio y en eso salieron unas dudas porque se estaban hablando temas inherentes a la profesión y este señor no supo seguir la conversación o no sabía de esos temas”. Hizo referencia que ante las dudas siempre se trata de verificar y fue por ello que enviaron un correo electrónico a la Universidad.

El supuesto médico adujo tener un título habilitante por la Universidad de Morón, situación que fue consultada por el Colegio de Kinesiólogo y Fisioterapeutas de Misiones y dicha casa de estudios bonaerense, habría afirmado que no cuenta en sus registros de egresados el nombre del supuesto profesional misionero de la medicina.

El edificio donde funcionaba el falso consultorio

“La respuesta de la Universidad fue simplemente que ellos no emitieron ese título, nosotros hicimos la denuncia inmediatamente a la justicia y esa información la están investigando. Nosotros no podemos presumir nada de eso porque la respuesta fue simplemente que la Universidad no emitió ese título”.

El acusado integraba el Colegio de Kinesiólogos y además, tenía matrícula habilitante para ejercer la profesión. “Este hombre integraba el colegio, el presento justamente ese título que a todas vistas era autentica, tenía todos los sellos del Ministerio de Educación, del Interior, aparentaba ser legal, estaba autenticado por un escribano público”.

La Presidente explicó que desde el año 2012 para atrás, los títulos venían con todos los sellos de los Ministerio, y que actualmente, vienen con un código en el cual uno ingresa en la computadora y hace el seguimiento del alumno. “Antes uno se guiaba a través de lo que traía el profesional, titulo, fotocopias del título autenticado con los sellos y las firmas del Ministerio del Interior y de Educación de la Nación. En ese momento se le dio la matricula y comenzó a ejercer”.

El hombre aparentemente se habría recibido en el año 2004 en la Universidad de Morón y, arribó a la Provincia de Misiones en el 2018. “Él trajo certificaciones de posgrados hechos en Córdoba, en la Universidad de Rosario, y además, de que vivió en Brasil y ejerció allá la profesión”.

En estos momentos el implicado se encuentra alejado de sus funciones, ya que se le quitó por el momento la matricula profesional. “El hombre no tiene más matricula y con la denuncia por supuesto no debería estar ejerciendo, si lo hace estaría agregando otra causa más a su problema porque no tiene matricula profesional. Desconozco donde está en este momento esta persona”.

Además, mencionó que no hubo denuncias de pacientes hasta el momento, pero si quejas de colegas, enfurecidos por esta situación. “Si llegan a haber denuncias de clientes tendríamos que ver con nuestros asesores legales cuales son los caminos a seguir. La justicia va a determinar”.

Por último agregó que, “la función del colegio de Kinesiólogos es primero que nada el control de la matricula, somos un colegio de ley. Todo lo que se hace, se hace bajo la ley del ejercicio de la profesión”, cerró Andersen.

No son situaciones habituales pero si uno puede ver los legajos de las personas y cuando uno tiene dudas, tenemos que sacárnoslas, somos entes de la salud.

SH-EP