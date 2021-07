Posadas: se realizó una marcha contra el maltrato animal

Se realizó una marcha contra el maltrato animal, bajo el lema «Yo seré tu voz», la actividad inicio en la plaza San Martín, y culminó en la municipalidad de Posadas. Allí, los activistas por los derechos de los animales hicieron entrega de un petitorio, cuyo objetivo principal era el cumplimiento efectivo de las ordenanzas para el cuidado de los animales y solicitar un plan de castración masiva.

En este sentido, Miriam Barthe, activista por los derechos animales aseguró que, “vamos a marchar pacíficamente, y con mucho ruido, hasta la municipalidad. Allí entregaremos un petitorio. Vamos a pedir que se cumplan las leyes principalmente, la ordenanza Nro 11 que es la tenencia responsable”.

Por su parte, Lucas Gómez, activista por los derechos de los animales, afirmó que “estamos en una situación crítica. Lamentablemente muchas personas no se están dando cuenta de que las rescatistas ya no dan abasto, que la situación no acompaña en nada”.

El joven agregó, que “no se está cumpliendo ninguna de las ordenanzas vigentes. El objetivo principal es justamente hacernos oír, ser su voz, ya que ellos no pueden hablar, y la situación es realmente crítica. Creo que, si no instalamos el tema dentro de la agenda pública, no se va a poder avanzar, y estamos yendo a pasos muy lentos, con una situación que es realmente alarmante y aumenta día a día”.

Mientras que, Lola Vega, otra activista por los derechos de los animales, remarcó que, los “puntos clave en el petitorio, básicamente es el de un programa de castraciones que ya está aprobado en diferentes municipios de Argentina, con costos mínimos, y con una gran cantidad de castraciones de machos y hembras, para empezar a subsanar un poquito la sobrepoblación animal de forma callejera, esos es lo que vamos a presentar en la municipalidad”.

La marcha que contó con gran acompañamiento de los vecinos posadeños, inició pasadas las 10 de la mañana y recorrió las calles céntricas. Vega también afirmó que, “el primer maltrato es, cuando permitís que tu perrita tenga cachorros que nos vas a cuidar”.

Plan de castraciones masivas

Una de las principales cuestiones, que esta marcha intenta visibilizar, según Gómez, es que, “Si no implementamos un plan de castraciones masivas, va a ser totalmente imposible llegar al objetivo que es precisamente equilibrar la superpoblación que tenemos. Así que le pedimos al intendente que nos escuche, que tenga en cuenta que es el reclamo de muchísimas personas”.

En referencia al trabajo que vienen realizando, los rescatistas en la capital misionera Vega aseguró que, “nosotros no deberíamos rescatar ningún animal en realidad, pero si atendemos todos los que podemos”.

“En estos momentos todas las casas de rescatistas están colapsadas, la señora Miriam tiene más de 50 animales y no es por gusto, a eso se le suman los costos de mantener los animales, porque las donaciones ya no alcanzan, las personas hacen lo que pueden. Todos sabemos las situaciones caóticas que por eso pedimos y exigimos que además de que se cumpla la ordenanza, un programa de castraciones acorde a la demanda dela sociedad”.

