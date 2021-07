Comenzó la era Miguel “Pico” Salinas en el “Colectivero”. Este sábado, en el marco de la décima fecha, Crucero del Norte se medirá ante Chaco For Ever, desde las 15 en el estadio Andrés Guacurarí de Garupá.

La ilusión de ascenso continúa en el elenco colectivero y para alimentar aún más ese anhelo deberá volver al triunfo en condición de local. El sábado desde las 15, el Andrés Guacurarí será escenario del duelo entre misioneros y chaqueños. El partido se podrá seguir por la señal de TV.misionesoline.net o por 33 de Clablevisión.

La buena noticia para Salinas será el retorno a las canchas de Álvaro “Toti” Klusener, quien podría volver a meterse en el equipo titular. Por su parte, Héctor Millán sigue su recuperación de la rotura fibrilar en el aductor derecho.

Además, el Consejo Federal de la AFA dispuso que Nahuel Viñas de Alcorta sea el encargado de impartir justicia. La terna arbitral completarán Gonzalo Ferrari y Sebastián Osudar, ambos de Rosario. Además, Angel Ayala de Corrientes será el cuarto árbitro.

En lo que respecta al torneo, Crucero del Norte se ubica en la posición 13 con 8 partidos, 2 ganados, 1 empatado y 5 partidos perdidos, sumando 7 puntos. Por su parte, el “Negro” llega al duelo con 16 unidades y solamente cayó una vez.

Una baja importante para Crucero

Cristian Campozano rescindió su contrato que lo vinculaba a Crucero del Norte para transformarse en nuevo refuerzo de Itapuense de Paraguay. La oferta económica del equipo paraguayo fue muy buena y el delantero no pudo rechazar.

En los últimos tiempos no pudo jugar mucho por las lesiones musculares. Pero plenamente recuperado el lunes rescindió contrato con Crucero y ayer se sumó al equipo paraguayo que buscará el ascenso.

“Vamos a tratar de que no nos hagan goles”

El flamante entrenador del Colectivero analizó al equipo en los primeros encuentros del torneo, “lo positivo de los partidos anteriores es que los errores que tuvieron son corregibles, con algunas indicaciones van a entender y lo primero en el Federal A es que no te conviertan goles y después ver si podés hacerlos. Crucero en toda su trayectoria siempre sumó puntos y así llegó a instancias finales”.

“Vamos a tratar de que no nos hagan tantos goles, es algo que tenemos que mejorar ya que en los últimos partidos concedió muchos. En esta temporada también se les dio muchas posibilidades a los chicos de Misiones, entonces queremos que ellos aprovechen esta oportunidad para que puedan seguir la próxima temporada. Tienen que demostrar al club que se puede contar con ellos”.

Con respecto al partido del fin de semana ante Chaco For Ever el flamante entrenador de Crucero aseguró que lo importante es que no les conviertan goles. “Si viene el triunfo mejor, sería algo positivo para los jugadores, también es destacable que tengo jugadores de experiencia como “Tarrito” Pérez, Motta y Klusener, los jugadores deben apoyarse en ellos”.

#Wimbledon2021: Nadia Podoroska quedó eliminada en la segunda ronda ante Martincova https://t.co/Xr4WFJ2BEw — misionesonline.net (@misionesonline) July 1, 2021

E.B.-EP