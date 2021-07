Caso Guadalupe Lucero: la mamá descartó que la nena haya sido vista en Mendoza

El playero Jorge Páez dijo en varios medios de comunicación que el pasado miércoles a la tarde llegó a la estación de servicio un auto con un hombre de unos 30 años y una niña muy parecida a Guadalupe, y que la nena le había dicho «soy famosa».

La madre de Guadalupe Lucero, la nena de 5 años que está desaparecida desde el pasado 14 de junio en la provincia de San Luis, descartó hoy que el playero de la estación de servicio de la localidad mendocina de Las Heras haya visto a su hija.

«Ella no habría dicho nunca ´soy famosa´ porque su habla no es la mejor», dijo Yamila en conferencia de prensa. Además, la madre de la pequeña, dijo que «Guada no habla perfectamente porque con el tema de la pandemia no se reforzó el jardín de 4 y 5 años, y entonces todavía no vocaliza del todo bien».

Yamila dijo también que su hija tiene algunas marcas como un diente partido, una mancha en el costado izquierdo de la cara y además mucho vello, fácil de identificarla. Otra de las pistas que Yamila descartó es una que surgió en una zapatería de Santiago del Estero en la que una nena parecida a Guadalupe había hablado de su hermano y lo había llamado por su nombre, «Benjamín».

Fuente: Telefe Noticias

CM-CP