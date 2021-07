Sumate a la donación de sangre en las colectas que habrá en San Javier, San José, Alem, Montecarlo y Garuhapé

Con la finalidad de fortalecer la donación de sangre, ya que es la forma más segura de garantizar un óptimo stock de hemo componentes sin requerir donantes dirigidos, el Banco de Sangre Central de Misiones programa, bajo estrictos protocolos, para este mes colectas de sangre en distintos puntos de la provincia.

Teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, quienes se suman a las colectas deber solicitar turno para evitar aglomeraciones, ademas de asistir con barbijos y DNI.

CRONOGRAMA

Sábado 03 de julio- San Javier

¿Dónde? Albergue del Hospital- Chacabuco y Lazzaga de 9 a 16 horas

Solicitar turno al 3764-334071

Martes 06 de Julio- San José

¿Dónde? CIC- Sarmiento e Hipólito Irigoyen de 9 a 16 horas

Solicitar turno al 3764-334071

Sábado 10 de Julio- Leandro N. Alem

¿Dónde? IMES- Sarmiento N°161 (ex municipalidad) de 9 a 16 horas

Solicitar turno al 3764-334071

Sábado 24 de Julio- Montecarlo

¿Dónde? Casa de la Cultura- Aguarivayes y 9 de Julio B° Azahares de 9 a 17 horas

Solicitar turno al 3764-334071

Sábado 31 de Julio- Garuhapé

BOP N°27- Av. Del Colono y Lentini Fraga de 9 a 17 horas

Solicitar turno al 3764-334071

La donación de sangre es un hábito saludable que no representa ningún perjuicio para el organismo. Una bolsa de donación recoge 450 cc de sangre (con ello se preparan 3 hemocomponetes y los mismos tienen fecha de vencimiento); es una cantidad que el cuerpo asume sin ningún problema cuando se encuentra sano y que no causa ningún trastorno posterior. El cuerpo la regenerará en unos días mientras sigue con su trabajo habitual.

¿Quiénes pueden ser donantes de sangre?

Pueden ser donantes de sangre toda persona mayor de 16 años (Entre 16 y 18 con autorización de padres/tutor) hasta 65 años, tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados, pesar más de 50kg, no tener fiebre o no haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días, no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan un riesgo para el receptor.

