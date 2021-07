En horas de la tarde de ayer, un productor yerbatero de Oberá sorprendió a ladrones de yerba mate dentro de su propiedad y los corrió a los tiros.

La Policía de Misiones tomó conocimiento del hecho a raíz de la denuncia radicada por la propietaria de la chacra, identificada como Miriam K. de 57 años. La mujer manifestó que su sereno le alertó de la situación, haciendo referencia que dentro de su propiedad habría movimientos raros y que ingresó una camioneta Trafic.

Automáticamente una comisión policial arribó a la propiedad, ubicada en el Lote N°72, Sección III, Picada Yerbal Viejo. Al llegar se observó un vehículo tipo furgón color blanco abandonado en el medio del yerbal con varios raidos de yerba mate en su interior.

Al realizar trabajo de infante se observó que se hallaban personas cortando las plantas con machete, pero que minutos antes se dieron a la fuga al observar la presencia policial e ingresando al sector de monte.

Un propietario obereño comentó a Misiones Online que “según me comentaron, el hombre de la chacra tiene un sereno, cuando se dio cuenta había gente robando la yerba, llamo al patrón y se armo la corrida, se escucharon algunos disparos”.

Hizo referencia a la difícil situación por la que pasan los propietarios rurales en estos tiempos de pandemia, quienes constantemente son víctimas de robos. “Sabemos que en Oberá, Campo Ramón, Campo Viera, la zona está muy complicada con los robos de yerba, de hoja verde. Todos los días te enteras de un robo, de 1000 kilogramos, 2000 kilogramos y así le van robando de a picotazos en distintos lugares, como para despistar las investigaciones”.

En relación a los presuntos delincuentes, comentó que el nombre de los mismos ya anda circulando por grupos de whatsapp. “En principio son dos, abandonaron el vehículo y mandaron pata. No llegaron a llevar nada de yerba, salieron perdiendo ellos porque dejaron el vehículo ahí. Corre el rumor que las personas tienen una verdulería en el barrio san miguel de oberá, la gente reconoció el auto”.

Se procedió al secuestro de un vehículo marca Renault, tipo furgón y, en su interior, se hallaban cinco raidos con ponchadas blancas sucias conteniendo hoja verde de yerba mate de aproximadamente 400 kilogramos. Tras consultas con el Juzgado de turno, se hizo entrega de los cinco raídos de yerba mate a su propietaria, quién radicó formal denuncia.

Se procura ubicación y detención del propietario del rodado y de las demás personas que se hallaban perpetrado el ilícito.

Situación de los propietarios rurales

Según pudo saber este medio, en Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y alrededores, constantemente se producen robos de yerba mate. “Todos los días nos enteramos de robo de yerba, no sabemos si es una banda o son muchas. Desde el 2019 se viene denunciando este tema y no hay avances. Los vecinos exigen más presencia policial en las zonas rurales”.

“Ahora predomina el robo de la yerba mate, robas 1000 kilos te vas al secadero y salis con 40 mil pesos en efectivo, para el tipo que no produce es un platal. Los secaderos están desesperados por materia prima, no es bueno el rendimiento en este año, compran lo que venga y como dijo una vez un propietario: la yerba no tiene marca, no se sabe si es o no robado”.

“Los robos no trascienden mucho, los propietarios no van a denunciar más porque es una pérdida de tiempo. Las chacras la cuidamos entre los vecinos. La Policía detiene a las personas y después la justicia las libera”, cerró.

