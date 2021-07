«Los derechos universales siempre dan resultado», dijo Cristina Kirchner en el relanzamiento del Programa Conectar Igualdad

La vicepresidente Cristina Kirchner participó del acto en el que se relanzó el Programa Conectar Igualdad en la localidad bonaerense Lomas de Zamora, junto al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y al intendente Martín Insaurralde. En este marco, los funcionarios entregaron 10.000 tablets a niños y niñas de sexto grado del municipio.

La expresidente y actual vicepresidente de la nación aseguró que «los derechos universales siempre dan resultado» al mencionar el plan en diálogo con una de las maestras de las escuelas beneficiarias de ese programa.

Además afirmó que el Programa Conectar Igualdad se trató de «una verdadera revolución», ya que fue en algunos casos el primer acercamiento a una computadora de los alumnos y alumnas y de sus familias en todo el país. “Si todos los pibes se incorporan al mundo digital es posible que muchos formen empresas que tenga que ver con las nuevas tecnologías”, sostuvo la mandataria.

El gobernador Kicillof se quejó de las constantes embestidas de la oposición. “Hoy parece que el problema es que no se distribuyen vacunas”, explicó en el acto y agregó: “En los últimos 7 días vacunamos a un millón de personas”.

En esa línea, adelantó que “tenemos destruidos un millón y medio de turnos para los próximos 7 días”. El mandatario dijo que la dirigencia política tiene “que estar a la altura” de la emergencia sanitaria. “Ayuden o corten un poquito”, apuntó el mandatario contra su oposición.

El pasado 14 de junio la Vicepresidenta compartió un acto junto al gobernador bonaerense, en donde pidió a los dirigentes de la oposición dejar «la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política» y consideró que «hay cuestiones que escapan a la grieta, son producto de la irracionalidad».

En ese entonces, la vicepresidente hizo un «llamado a los medios de comunicación» para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga «en duda la palabra de los médicos y de la ciencia».

«Debería haber un acuerdo tácito de la sociedad para hacerle caso a los médicos«, expresó Cristina, al encabezar un acto en La Plata. «Por favor, no pongamos en duda las vacunas, no pongamos en duda la ciencia», reclamó.

«Que entre todos los que hacen política, los que no, los oficialistas, los opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo, hay cosas que no pueden ser objeto de discusión, no podemos discutir si el sol sale por el Este o si la tierra es redonda o plana, y tampoco podemos seguir envenenando a la gente con que la vacuna es mala», afirmó la ex presidenta.

