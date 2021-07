El Ministerio de Salud de la Nación presentó recomendaciones para la atención de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binaries

Por primera vez, y en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, el Ministerio de Salud de la Nación presentó las “Recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binaries”. El lanzamiento, a través de un encuentro virtual, contó con la presencia de la ministra Carla Vizzotti, y su par del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta.

“Este es un paso más en la política de ampliación de derechos que encara este Gobierno”, aseguró Vizzotti, quien destacó que de esta manera se está “dando respuesta a cambios estructurales y luchas por los derechos que ya estaban desencadenadas en la sociedad”.

La ministra señaló que el material “está pensado de manera muy amplia y horizontal para todos los equipos de salud y sus eslabones. Y con el objetivo también de pensar en el entorno familiar de estas niñeces y adolescencias, para acompañarlas en estos cambios y procesos. Es importante reflexionar y desafiar esa mirada binaria, biologicista, para seguir instalando más y mejores herramientas que nos ayuden a trabajar en esta materia”, agregó Vizzotti, quien destacó además la sinergia alcanzada con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

En tanto, Gómez Alcorta destacó que «además de sancionar las leyes en el Congreso hay que militarlas y hay que efectivamente convertirlas en políticas públicas que cambien la vida de las personas. Y es lo que estamos haciendo con estas recomendaciones que nos invitan a una reflexión profunda y sensible acerca del modo en que pensamos y gestionamos la salud”, dijo y agregó que “este material no es solamente una herramienta útil para la atención y la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Es una herramienta para pensar en una salud de calidad, integral, que esté enmarcada en los derechos humanos. Es una manera de democratizar el acceso a la salud para todas, todes y todos».

Las recomendaciones para la atención de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binaries son una serie de pautas prácticas que buscan abordar la atención de la salud de una manera integral, reconociendo y respetando la diversidad de género, sexual y corporal de esta población. A su vez, también está destinado a brindar respaldo a referentes jurisdiccionales de géneros y diversidad, dependencias estatales, instituciones, y demás organizaciones que trabajan esta temática.

Durante el encuentro se compartió brevemente el proceso de trabajo de este material, que fue elaborado en forma conjunta entre distintas direcciones del Ministerio y en colaboración con la Sociedad Argentina de Pediatría y distintas organizaciones del colectivo trans, travesti y no binarie. Además, se repasaron los lineamientos centrales de este manual, se destacó la importancia de contar con un material de estas características, y se proyectaron a futuro las posibles líneas de trabajo a seguir construyendo.

Del evento, que fue transmitido por Youtube y tuvo una audiencia de más de 700 participantes de todo el país, también fue parte Coco, una niña trans de 14 años de la provincia de Córdoba, quien contó en primera persona las dificultades que todavía hoy atraviesa para recibir atención pediátrica con perspectiva de género y respetuosa de su identidad en la etapa de crecimiento y desarrollo adolescente.

“Que el sistema de salud acompañe y escuche sin duda puede ser una marca que cambie un recorrido biográfico de un niñe, adolescente o de una familia que se acerca al sistema sin herramientas”, consideró Romina Pezzelato, en su doble rol de activista y mamá de una niña trans, que también formó parte de la elaboración de este documento. “Este acompañamiento se torna fundamental en una sociedad que aún hoy nos sigue proponiendo la heteronormatividad como único modo de habitar el mundo”, añadió.

Desde la sanción de la Ley Nacional N° 26.743 en 2012, el Estado argentino reconoce la identidad de género como un Derecho Humano. En ese sentido, este manual ofrece una serie de recomendaciones para orientar y acompañar a los equipos de salud en un abordaje integral de esta población. De esta manera, el sistema de salud se vuelve un ámbito clave para brindar información y propiciar el acompañamiento adecuado. Las recomendaciones constituyen una herramienta para el fortalecimiento de esta línea de trabajo, fijando estándares de acceso y calidad en la atención de niñes, adolescencias trans, travestis y no binaries.

El material está dividido en una serie de capítulos, que explican qué es la identidad de género y donde se refuerza además la importancia de la escucha y el acompañamiento; se focaliza en las vivencias y formas de expresión de esta población; se hace referencia a las diversas percepciones o vivencias del cuerpo; se destaca la idea de que no hay una corporalidad que se deba adecuar o normativizar; y se señala la importancia de reconocer a las niñes y adolescentes trans, travestis y no binaries como personas sujetas de derechos.

Por último, también hay un capítulo específico sobre el contexto actual de pandemia, donde se sugiere propiciar la continuidad del vínculo con el sistema de salud, a fin de dar seguimiento a las prestaciones que cada quien requiera: controles regulares, vacunaciones, acceso a tratamientos, medicaciones, entre otros.

La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Se autopercibe, vivencia y manifiesta generalmente desde la primera infancia.

Del encuentro participaron la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona; la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; la directora de Géneros y Diversidad, Candela Cabrera; la directora de Salud Perinatal y Niñez, Gabriela Bauer; y el director de Adolescencias y Juventudes; Juan Carlos Escobar.

También estuvieron presentes Pier Paolo Balladelli, de la Organización Panamericana de la Salud; Rosa Inés Pappolla, de la Sociedad Argentina de Pediatría; Pablo de Cruz, de la secretaría de infancias de la Federación Argentina LGB, Florencia Blasi, del equipo de coordinación de la asociación Infancias Libres y Verónica Aurlasky, de la agrupación Munay, además de referentes provinciales de diversidad, infancia, adolescencia, salud escolar, equipos de salud, hospitales pediátricos, otras dependencias estatales y organizaciones sociales y del colectivo LGTBI+.

