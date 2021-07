“Tenemos que tirar todos para adelante”, sostuvo Pablo Motta, capitán de Crucero del Norte 

El plantel de Crucero del Norte entrenó este jueves pensando en el duelo ante Chaco For Ever del sábado desde las 15. En ese marco, el flamante entrenador Miguel Salinas comenzó a diagramar el probable 11 titular para el próximo partido. Lo positivo para el DT es la vuelta de Álvaro Klusener.

Claro y contundente fue Miguel Salinas una vez que tomó el timón de este Crucero que no gana hace varias fechas pero que está a solo tres puntos de los puestos de clasificación. “Pico” sabe que ante For Ever tiene una buena posibilidad de volver a sumar de a 3.

En el entrenamiento de hoy, Salinas realizó una entrada en calor y comenzó a diagramar el probable 11 ante el “Negro” chaqueño. Braian Perussato y Álvaro Klusener se perfilan para ser la delantera del “colectivero”.

Pablo Motta, capitán y referente de este plantel dialogó con La Hora M y comentó que será vital volver al triunfo en condición de local. “‘Pico’ conoce bien lo que es el club, estamos trabajando mucho en lo táctico y en lo futbolístico para el sábado porque sin dudas necesitamos sacar un buen resultado para poder apostar a clasificar”, comentó el 10.

“El entrenador nos pidió que seamos un equipo bien ofensivo, que ataque bien a For Ever, que le quitemos la pelota y seamos determinantes. Hemos trabajado en la parte defensiva donde más nos han lastimado”, relató el volante.

Según Motta, el plantel está bien físicamente “todos los partidos terminamos atacando, buscando el arco rival. Si tenemos inconvenientes en la tenencia de la pelota, no tomamos las mejores decisiones en los últimos metros y cometemos errores que no debemos”, expresó.

Además, Motta reconoció que For Ever será un duro rival pero que volver al triunfo les dará confianza para las 20 fechas que quedan en la etapa regular del Torneo Federal A. “Si ganamos, tendremos que estar convencidos de que se puede cumplir el objetivo que nos trazamos en el incio del torneo”, dijo.

“Vamos a tirar todos el carro para adelante porque es la única forma de salir adelante”,sostuvo Pablo Motta, capitán y referente del equipo colectivero.

Por otro lado, Pico Salinas paró al equipo con; Guillermo Bachke en el arco; Alejandro Pérez, Lucas Navarro, Gastón García, Maximiliano Jolod; Rodrigo Cerdán, Lucas Caballero, Pablo Motta, Abel Méndez; Braian Perussato y Álvaro Klusener.

El equipo colectivero volverá a los entrenamientos mañana viernes a partir de las 8 de la mañana y tras los trabajos de pelota parada y repasar sistema táctico, Miguel Salinas va a confirmar totalmente el equipo para recibir a los de Cravero el sábado a partir de las 15 horas.

AR-EP