El Dr. Facundo Melgarejo nos responde a las preguntas más frecuentes relacionadas al mundo de la belleza y la estética, principalmente acerca de lo que implican una liposucción y una abdominoplastia, dos de las más demandadas en el ámbito de las cirugías de contorno corporal en nuestra región. Acompáñanos a escucharlo.

El mundo de las cirugías plásticas, estéticas y reparadoras es tan amplio como la gama de finalidades con las que una persona puede iniciarse en él, ya sea para corregir, reparar, reposicionar y modificar alguna parte de su cuerpo, cuyo aspecto no satisface su ideal de belleza real.

Como te contábamos en notas anteriores, sobre este último concepto trabajan día a día dos cirujanos plásticos posadeños, el Dr. Facundo Melgarejo M05196 y la Dra. Ileana Gilli M05195, siguiendo el objetivo de ayudar a que cada uno de sus pacientes logren hallar la mejor versión de sí mismos, entendiendo que los conceptos de salud y belleza siempre van de la mano.

“Muchas veces el concepto de belleza que tiene la sociedad no es real. Digo esto porque en ocasiones existen problemas que puede traer el paciente arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, y sumado a un entorno que muchas veces no es el mejor, busca resultados que no son reproducibles, porque cada paciente en particular tiene su anatomía, a partir de la cual nosotros sabemos que hay cosas que podemos cambiar o armonizar para mejor y otras que no”. Dr. Facundo Melgarejo, M05196.

El especialista comentó que las cirugías plásticas y estéticas se dividen principalmente en dos categorías: el rostro y el contorno corporal. Tomando a éste último como punto de partida hoy vamos a responder diversas preguntas realizadas por el público:

¿Qué nos permiten las tan demandadas cirugías de contorno corporal?

“Primero es importante conocer el ideal de belleza que el paciente tiene y qué es lo que quiere lograr; esto tiene mucho que ver con la autoestima, la autopercepción, de lo que el paciente está buscando que le devuelva el espejo. Eso es muy importante, para que nos ayude a nosotros a lograr que esa imagen que le devuelve el espejo sea la que está esperando, o por lo menos se asemeje a ella”.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de liposucción?

“También conocida como lipoaspiración, es un procedimiento a través del cual el médico coloca un medicamento que va a ayudar a emulsificar el tejido graso y a aspirar una determinada cantidad de ese tejido de una región anatómica determinada, que pueden ser las caderas, los brazos, los muslos y la papada (entre otros)”.

¿Y cuál es la diferencia con la abdominoplastia?

“Lo que se hace en la abdominoplastia es la resección del colgajo abdominal, con dos objetivos fundamentales: eliminar el exceso de tejido graso que forma el colgajo, por un lado, y, en segundo lugar, lograr una mejor silueta cuando hacemos la plicatura del músculo recto. Esto, además, ayuda a mejorar el contorno de la cintura y de la pared abdominal”.

¿Qué pasa con las personas con sobrepeso y enfermedades crónicas? ¿Pueden realizarse esta intervención?

“Se la pueden realizar, si la patología de base está controlada. Siempre que un paciente tenga una enfermedad crónica, lo que uno tiene que hacer es controlarla, ya sea con fármacos o un tratamiento a largo plazo, y luego de eso puede ser sometido a este tipo de procedimiento.

La del sobrepeso es una muy buena pregunta, porque la gente tiene que saber que las cirugías de contorno corporal no son un procedimiento para bajar de peso, sino que -como su nombre lo dice- son para mejorar el contorno o una parte específica del cuerpo”.

¿Cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de encarar una intervención con estas características?

“Primero que nada, el paciente tiene que estar seguro de lo que está buscando, tiene que tomar en cuenta su anatomía personal, no tiene que buscar parecerse a nadie. Debe saber que esto le va cambiar la vida siempre, y para mejor; va a mejorar su autoestima, la percepción que tiene con respecto al mundo que lo rodea”.

¿Existen recomendaciones puntuales a tener en cuenta durante el post-operatorio?

“Independientemente de que sea un procedimiento asociado o no, esto quiere decir que sea una liposucción sola, una abdominoplastia sola, o una lipoabdominoplastía en un procedimiento combinado, es fundamental que el paciente haga lo que nosotros llamamos la movilización precoz. Tiene que tratar de volver a su actividad diaria, dentro de los límites que el médico le indica, lo más rápido posible”.

La liposucción y la abdominoplastía se encuentran entre las cirugías que marcan tendencia a escala global, tanto para hombres como para mujeres. Conocer en detalle de qué se trata cada una de estas intervenciones, quiénes pueden acceder a ellas y, sobre todo, cómo trabajar sobre las expectativas reales son factores imprescindibles, recalcó el especialista.

Acerca del Dr. Facundo Melgarejo

Facundo Melgarejo es un profesional jóven y misionero, dedicado desde hace muchos años al mundo de la cirugía plástica, estética y reparadora en nuestra región, brindando consultas en la ciudad de Posadas, Eldorado y Oberá.

