La CAME presentará un proyecto a las autoridades nacionales para “modernizar y flexibilizar” las leyes laborales

Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), explicó de qué se trata el proyecto que presentará la entidad a las autoridades nacionales y que apunta a cambiar algunas leyes laborales: “Necesitamos por todas las vías buscar maneras de incentivar el trabajo”, sostuvo.

Gerardo Díaz Beltrán-Radio República

El titular de la CAME precisó que se confeccionó un documento para ser presentado ante el Poder Legislativo, la CGT y el Gobierno Nacional, que plantea una “modernización y flexibilización” de las leyes laborales.

Aplicado puntualmente en lo que concierne al despido de un empleado, Díaz Beltrán señaló que buscan que “se elabore un sistema semejante al que se maneja en la construcción”. De esta forma mediante un fondo que puede ser un fideicomiso, la persona que sea despedida o decida cambiar de actividad podrá cobrar la indemnización correspondiente por un medio distinto al que se utiliza actualmente.

“Hoy despedir una persona significa una erogación importante para una empresa pequeña”, argumentó.

Por otro lado cuestionó la medida de doble indemnización que estableció el Gobierno Nacional en caso de despido durante la pandemia, al respecto sostuvo que “quedó demostrado que no sirve”, dado que no obtuvo buenos resultados y señaló que esto quedó demostrado en los altos niveles de desempleo que siguen estando.

Díaz Beltrán, manifestó que la propuesta apunta a brindar una salida equilibrada a todas las partes, tanto a las empresas, como a los trabajadores que cesen su actividad laboral.

A su vez, mencionó que otro de los planteos radica en la “flexibilidad para las nuevas modalidades” laborales que requieren de “cierta elasticidad” que no están previstas y que impiden que se incorpore nueva mano de obra.

Trabajo informal

“Estamos tratando de buscar alternativas para paliar y poder incentivar en un momento difícil laboral. Necesitamos por todas las vías buscar maneras de incentivar el trabajo”, expresó el presidente de la CAME, quien agregó que hay un crecimiento exponencial del trabajo informal.

En ese sentido, explicó que este crecimiento se debe principalmente a la carga impositiva en un contexto donde la actividad económica “aún no está respondiendo” y a esto se le suma la incertidumbre de la pandemia de coronavirus.

“La presión impositiva en Argentina es muy alta y está compuesta por impuestos absolutamente distorsivos provinciales y nacionales. Es indudable que los márgenes y el amesetamiento de la actividad generan la imposibilidad de hacerle frente a los compromisos”, justificó.

Respecto a la situación actual de las pymes, manifestó que para analizar esto no se puede obviar el contexto pandémico. En ese aspecto recordó que ya en los últimos años del gobierno de Mauricio Macri fueron momentos “muy malos para las pymes”, no obstante, sostuvo que la pandemia dejó a la vista los problemas estructurales que hay en el sector y que vienen de años de acumulación. Además, Díaz Beltrán dijo que actualmente no hay respuesta en cuanto al sistema económico.

El presidente de la CAME, opinó también sobre el escándalo de las usurpaciones de tierra impulsadas por el legislador nacional Héctor “Cacho” Bárbaro: “Me parece una atrocidad que no se debe permitir”, deslizó y celebró el repudio generalizado de la sociedad, hacia este tipo de acciones.

Trabajo formal y planes sociales

Otro de los puntos que abordó el empresario, fue la compatibilidad de los planes sociales con el trabajo en blanco, en ese sentido contó que se presentó un proyecto en la legislatura que plantea que un beneficiario de alguno de los planes sociales que brinda el Estado debe poder trabajar en blanco.

“Esto va a dar pie para debatir a todos los que tienen planes para poder incorporarse a un trabajo formal. Lo que nos llevó a esto es que todas las economías regionales están con la imposibilidad de no poder levantar cosechas porque la gente no está predispuesta a trabajar en blanco porque si lo hace pierde la ayuda social”, argumentó Díaz Beltrán.

LR2-A