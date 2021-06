Posadas: sostienen que desde el inicio de la pandemia se multiplicaron los conflictos vecinales y son más intensos

Desde la dirección de mediación de la municipalidad se reciben alrededor de 100 denuncias de conflictos vecinales. Su titular, Valeria Fiore, afirmó que desde el inicio de la pandemia los casos se multiplicaron, y “los vecinos no solo se acercan en mayor cantidad, sino que más intensos. Vienen exigiendo soluciones”.

Para acceder a una mediación ante conflictos con los vecinos, los posadeños pueden dirigirse a cualquier delegación municipal, o bien a la oficina central ubicada en Rivadavia y San Martín, “nosotros poseemos centros de mediación y acceso a justicia en cada una de las delegaciones municipales, lo cual da un acceso a justicia más sencillo, entonces cada vecino de Posadas puede sin tomar el transporte público puede tener acceso a conversar, a consultar, sobre esto que lo preocupa” ,indicó la funcionaria.

Y agregó que, desde la dirección “ofrecemos tres servicios: mesas de dialogo, facilitación y mediación y asesoramiento legal primario para el caso de los que traen una cuestión puedan gestionarse en una mesa de dialogo, y también tenemos el servicio de contención Psicosocial, todo con equipos formados a tal efecto, que se encuentran en cada delegación de la municipalidad”.

Conflictos vecinales: incremento de casos durante la pandemia

Desde la dirección también han observado un incremento de casos desde el inicio de la pandemia, “los vecinos no solo se acercan en mayor cantidad, sino que más intensos. Vienen exigiendo soluciones, y lo que nosotros buscamos es poder ayudar a ordenar lo que le sucede y a gestionar el dialogo. De esta manera buscamos fortalecer hacia la calidad de vida de cada persona.

Fiore también remarcó que, “cuando cada parte queda anclada en su visión del problema, este empieza a escalar y puede terminar en una denuncia en la policía o terminar en violencia”.

También hizo referencia a los costos de mantener un conflicto vecinal, que se judicializa o perdura en el tiempo, “lo que la mayoría de la gente no tiene presente es el costo de mantenerse en el conflicto, el costo de lo no dicho. Y no me refiero solo al costo en dinero, me refiero al costo emocional de una situación que no se resuelve, al costo del tiempo que a veces nos lleva gestionar un conflicto que no sabemos que hacer”.

“Entre tantas cosas que trajo esta pandemia, una de ellas fue esta es la salud mental de las personas, la gente está con menos margen enseguida explota, mas rápido, tiene menos paciencia. Todo eclosiona más rápido los conflictos escalan mas rápido, nosotros vemos que enseguida se forman bandos, una cuestión, que era entre un vecino y otro termina siendo de una cuadra contra la otra. Y esta cuestión complica la gestión del conflicto, porque una cosa que era de dos vecinos termina siendo de 28 opinando”.

Conflictos vecinales: buenos resultados desde la mediación

La directora de mediación, hizo hincapié en la ventaja del trabajo que vienen realizando, “estamos obteniendo muy buenos resultados, porque tenemos un 75% de acuerdos, cada vez que tenemos mediaciones, pero lo más interesante es que esos acuerdos se mantienen en el tiempo, y se cumple. Entonces eso implica que el conflicto se gestionó bien. Esas partes no vuelven a pelear, y pudieron sanar su relación y esto fortalece a cualquier vecindario, a cualquier comunidad. Que mejor para una comunidad que puedan trabajar todos juntos”.

Fiore también remarcó que con estas mediaciones muchas veces se evitan denuncias penales entre los vecinos, “el vecino muchas veces se dirige a la policía porque no sabe a dónde ir con las cosas que les pasa, y la denuncia lo que hace es que el conflicto escale. Con la mesa de dialogo, ningún vecino pierde ningún derecho, si algún vecino después quiere accionar judicialmente que lo haga. Pero no pierde nada con dialogar primero. Este servicio es de resolución rápida por eso invitamos al vecino a que consulte”.

Conflictos vecinales: reclamos más frecuentes

Desde la dirección, remarcaron que los reclamos que hoy más se repite es por ruidos molestos, seguido cuestiones de medianería, por árboles que están cerca del muro, porque se hizo una pared, y se apoyó en la medianera, cuestiones de medición de terreno. Mientras que en los barrios de vivienda tipo Iprodha, las cuestiones que más se repiten son las propias de la convivencia. “Lo importante es que vengan a hablar bien de lo que está mal, es fortalecedor para la relación, así que lo invitamos a que se animen al dialogo”.

Este año se incrementaron las denuncias, “actualmente tenemos alrededor de 100 denuncias mensuales, de consulta en todas las delegaciones”, concluyó la funcionaria.

carina.pinto-EP