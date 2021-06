Productores se manifestaron en apoyo al juez que ordenó los desalojos en San Vicente

Productores autoconvocados de Misiones se movilizaron esta mañana para apoyar al juez Gerardo Casco, quien ordenó el desalojo de 14 familias que se encontraban usurpando propiedad privada en San Vicente.

A partir de las 8:00 am se reunieron productores de la zona frente al Juzgado de Instrucción III de San Vicente, con motivo de apoyo a las medidas tomadas por el juez Gerardo Casco frente a la ocupación de las chacras ubicadas en Picada Guaraní de Colonia Fracrán.

En entrevista con Radio Libertad, el productor yerbatero Ángel “Cacho” Ozeñuk, expresó su respaldo por la medida del juez Casco: “Apoyo su valentía, su coraje de tomar la decisión de hacer el desalojo. Es uno de los pocos jueces que está realmente trabajando y haciendo cumplir la ley y la justicia”

Los productores que estuvieron en la manifestación afirmaron también tener problemas de usurpación en sus propiedades, es por ello que acentuaron su apoyo al juez: “Venimos a darle nuestro respaldo y nuestro apoyo. A esto (las usurpaciones) debemos ponerle un freno” agregó Ángel Ozeñuk.

El desalojo se registró el viernes 18 por orden del Juez Gerardo Casco, del Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, en una causa por supuesta usurpación impulsada por personas que viven en la provincia de Santa Fé. En ese contexto, las 14 familias agricultoras que fueron desalojadas de sus chacras ubicadas en Picada Guaraní de Colonia Francán, también se manifestaron frente al juzgado pidiendo algún tipo de asistencia.

Según se deduce de las actuaciones judiciales transcriptas el expediente, habría existido un error de identificación del lote en conflicto ya que una primera inspección ocular dio cuenta de cinco carpas de hule sostenidas por palos tipo campamento en la zona conocida como “picada Unida, San Alfonso” mientras que las familias desalojadas viven en Picada Guaraní.

“Cómo no van a ver nuestras casas desde hace años. Jamás nos notificaron de la tramitación del desalojo porque fueron a otro lado. Nosotros seguíamos con nuestra vida normal trabajando en nuestras chacras en la picada con nuestra producción de maíz, tabaco, yerba, cría de animales, amén de una sana convivencia con nuestros vecinos. Nuestras viviendas también contaban con servicio de energía eléctrica, con techos de zinc, pisos de cerámica, jardines, galerías, potreros. Nuestros hijos estudiaban en el aula satélite de la picada Guaraní, y hasta teníamos nuestra propia iglesia evangélica, que también fue desmantelada en la acción de desalojo. Es decir, no éramos nómades ni invisibles como para que no nos vieran”, señalaron los productores desalojados

Tras las declaraciones del diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro (PAYS- Frente de Todos), quien en un audio viralizado el último fin de semana incentivó a las familias desalojadas a salir a cortar rutas para pedir una solución. Ángel Ozeñuk junto a los demás productores que apoyan la medida del juez, rechazaron los dichos del diputado : “Este diputado que se viralizó su audio diciendo que va a presionar al juzgado y a la provincia, incentiva a que vengan mas usurpadores” afirmó el productor sanvicentino.

Además subrayó: “A Cacho Barbaro le pedimos la destitución, un diputado no puede estar sentado en una banca y estar incitando a ocupar tierras ajenas”

Los dichos de Héctor «Cacho» Bárbaro

El legislador negó que se trate de un caso de usurpación y afirmó que las familias asentadas en el lugar llevan 14 años allí.

“Tenían casa de material, galpones, gallinas, chanchos. El expediente está mal, hay que volver atrás y ahí yo le pido al gobierno que se siente a hablar con la propietaria y le diga que esas hectáreas que ocupan los colonos, nosotros nos vamos a hacer cargo”, indicó.

El líder del Partido Agrario y Social aseguró que las familias trabajan esas tierras y que el Estado tiene la obligación de protegerlos. “Esta gente está laburando y el Estado tiene que protegerlos y debemos discutir la función social de esta tierra”, aseguró.

GG-EP