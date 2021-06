Con la presencia de Herrera Ahuad, se realizó el lanzamiento del programa de formación profesional para 21 municipios de Misiones

El lanzamiento del Programa de Formación Profesional, contó con la presencia del Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, junto al ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, de la nueva jefa de la Agencia Territorial Posadas del Ministerio de Trabajo, Verónica Derna, y de subsecretario de articulación territorial, Gerardo Girón.

Este programa de formación profesional, que incluye 62 cursos que serán impartidos en 21 municipios de la provincia de Misiones durante todo el 2021, permitirá a miles de misioneros poder capacitarse en distintos rubros, para acceder a su primer empleo, o bien estar altamente capacitado en diferentes rubros.

En este sentido, el gobernador de Misiones, Herrera Ahuad reconoció que, “sin dudas, esta articulación que forma parte la nación, con sus prolongaciones en las provincias, y los gobiernos municipales habla claramente del sentido estricto que tiene la composición de esta formación profesional, y principalmente en Misiones”.

Y agregó que, “es muy importante porque cada municipio tiene su realidad, y va a dirigir su formación profesional y en los oficios de acuerdo a las necesidades y a las demandas que cada uno tenga, Misiones es una provincia híper diversa, no solo en la biodiversidad, sino también en las actividades, productivas, industriales, profesionales en todo su territorio”.

El gobernador también reconoció que, “esta pandemia nos hizo plantearnos grandes desafíos, y en ellos está la formación de nuestra gente, la formación de nuestros pueblos, por eso la incorporación de la escuela de Robótica, el Polotic, y la Universidad Popular son importantes”.

Herrera también aseguró que, “la formación profesional estará dirigida de acuerdo a las necesidades de cada municipio, en Posadas será más orientada a la economía del conocimiento, y cada municipio verá sus necesidades y a las agencias territoriales”.

Por otra parte, y de manera virtual, Gerardo Girón destacó que, estos “cursos de formación profesional será en 21 municipios”, y agrego que, “desde ahora se renovará la vocación que tenemos de trabajar juntos y articuladamente, nación, provincia, municipios, es lo que nos dejó esta pandemia. Hacer realidad para reconstruir a la argentina que tan dañada nos ha dejado, y que la pandemia también nos ha puesto en muchos aprietos”.

Mientras que, Verónica Derna, reconoció que, “quiero poner en valor este trabajo en conjunto, que venimos realizando con la coordinación de la Agencia Territorial Posadas. Este trabajo nos permite tener esta mirada territorial que hace falta para que todas las líneas de trabajo tengan el impacto que necesita cada gobierno local”.

La funcionaria destacó que, “estamos ofreciendo diferentes cursos, 62 en total para 21 municipios. Trabajando con cursos de oficios tradicionales desde la Universidad Popular, con la línea de la economía del conocimiento con el Polo Tic”.

Y destacó que, desde el gobierno, “queremos que las empresas que se vengan a instalar a la provincia, no necesiten en un futuro mano de obra de otra provincia. Que encuentren en Misiones la mano de hora clasificada en tecnología”.

Mientras que el intendente de Posadas, Leonardo Sttelato aseguró que, “para nosotros es muy importante el lanzamiento del programa de formación profesional 2021. Es una capacitación para darle un futuro diferente a nuestros jóvenes, son momentos difíciles, en los cuales acceder a la tarea laboral es muy importante, y estas capacitaciones que se están llevando adelante, bien articulado entre la nación, provincia y el municipio, es fundamental para el crecimiento de nuestro pueblo”.

Por su parte Claudio Moroni, agregó que “este es un momento de regocijo, porque en esta aplicación de la política pública nacional están todos los objetivos que se fijó el gobierno nacional. Que fijo que el único modelo posible para argentina es el modelo de desarrollo, la única forma de poner a la Argentina de pie es con un modelo de desarrollo”.

Y agregó que, “todo lo que hicimos en la pandemia no nos alejó de esto, porque lo que hicimos fue cuidar la salud de la gente y sostener las unidades productivas y sostener los contratos de trabajo”.

El funcionario también reconoció que “Argentina tiene valores altos de deserción escolar en la secundaria, arriba de los 30 puntos. No sabemos lo que será después de la pandemia, no creo que vaya a mejorar, en el mejor de los casos se mantendrá, con lo cual nosotros tenemos que generar canales para transmitir conocimientos, y habilidades que permitan a esos jóvenes que no han podido terminar la secundaria, puedan acceder a conocimientos, y capacitaciones. Y poder ingresar al mercado de trabajo en puestos que hoy reclaman esos conocimientos”.

